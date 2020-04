Stefania Sandrelli: ‘Ho bisogno di lavorare per vivere, ho due risparmi per la vecchiaia’, l’amara confessione

In una recente intervista per La Repubblica, l’attrice Stefania Sandrelli si è lasciata andare ad un’amare confessione: ecco le sue parole.

È una delle attrici più amate ed apprezzate della televisione e del cinema italiano, Stefania Sandrelli. Con una carriera ricca di successi davvero assoluti, l’attrice continua a detenere un seguito più che pazzesco. Eppure, come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista per La Repubblica, la bella Sandrelli non sta vivendo un periodo affatto facile. La situazione che tutto il nostro Paese sta attraversano a causa dell’emergenza Coronavirus è davvero drammatica e difficile, lo sappiamo. Lo è per tutti noi, ma lo è anche per coloro che lavorano costantemente in televisione o, addirittura, nel mondo del cinema. È il caso dell’attrice Stefania. Che al quotidiano non ha potuto fare a meno di condividere una sua amara confessione. Ecco cosa dichiara al riguardo.

Stefania Sandrelli, l’amara confessione: ‘Ho due risparmi’

In una recente intervista per La Repubblica, Stefania Sandrelli ha dichiarato di stare attraversando un periodo non molto facile proprio a causa dell’emergenza Coronavirus. Rinchiusa nella sua abitazione con suo marito, l’attrice non soltanto ha dichiarato di soffrire per la mancanza dei suoi nipotini e dei suoi figli, ma anche per la situazione lavorativa. Lo sappiamo, tutto è bloccato. E lo è anche per il cinema. Per questo motivo, le parole della Sandrelli sono più che esaustive: ‘Io ho bisogno di lavorare per vivere’. Certo, la bella Stefania non nasconde affatto di essere consapevole che c’è gente che, soprattutto, in questo particolare momento, ha più bisogno di farlo ed è per questo che sottolinea: ‘Non mi lamento’.

Tuttavia, la preoccupazione per il suo futuro si va sempre più consistente. ‘Ho appena perso tre lavori. Ho due, ma proprio due risparmi per la vecchiaia’, continua la confessione dell’attrice.

Il ricordo dell’influenza asiatica

Oltre che fare questa amara confessione, Stefania Sandrelli ha ricordato anche l’influenza asiatica, scoppiata in Italia nel 1956. In quegli anni, l’attrice e tutta la sua famiglia si ammalarono. E, dati i tempi completamenti diversi da questi, la situazione era ancora più difficile: ‘Non c’erano guanti e mascherine’.