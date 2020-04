Temptation Island, dopo Alessandra Sgolastra ed Andrea Zenga, anche un’altra coppia del programma si è detta addio: di chi si tratta.

Dopo l’annuncio di Alessandra Sgolastra ed Andrea Zenga della fine della loro storia d’amore, qualche ora fa ne è arrivato un altro. Un’altra coppia che ha partecipato proprio alle prime edizione di Temptation Island si è detta ‘addio’. Non sappiamo cosa sia realmente successo a questi due giovani ragazzi. Nessuno dei due, almeno per il momento, non è sceso nei minimi dettagli. Fatto sta che l’annuncio della loro rottura è arrivata dai diretti interessati. Ed in particolare modo da lei. Tramite il suo canale social ufficiale, l’ex concorrente dell’isola delle tentazioni ha chiaramente detto di aver concluso la sua relazione con il suo fidanzato. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, un’altra coppia si è detta addio: di chi si tratta

Nonostante il loro percorso fosse terminato alla grande a Temptation Island, a distanza di alcuni anni, la storia d’amore tra Claudia Merli e Dario Loda è terminata. Ebbene si. Dopo numerosi anni di fidanzamento, pochissime ore fa, la bellissima e giovanissima ragazza ha reso partecipi i suoi sostenitori di questa notizia. La coppia aveva deciso di partecipare all’isola delle tentazioni nel 2015. E, dopo un percorso molto tranquillo e basato sull’amore e rispetto reciproco, è terminato nei migliori dei modi. Allo scadere dei 21 giorni canonici e, soprattutto, durante il falò finale, i due ragazzi non avevano affatto nascosto il loro sentimento reciproco e per questo motivo avevano deciso di uscire dal programma insieme. Ecco, da quel momento sono trascorsi all’incirca 4 anni. Eppure, il loro fidanzamento si è interrotto. A raccontare ogni cosa è la diretta interessata. Che, dopo alcune domande e risposte su Instagram, ha chiaramente detto di aver più nella sua vita Dario.

Non sappiamo cosa sia successo tra i due ragazzi. Non sappiamo quali siano state le motivazioni che hanno portato alla loro separazione, fatto sta che Dario e Claudia non sono più una coppia.

‘Se è un po’ di tempo che non pubblichiamo foto o storie insieme è perché non fa più parte della mia vita’, questa la risposta di Claudia a chi le ha chiesto su Instagram che fine avesse fatto Dario.

Ve li ricordate a Temptation Island?

Era il 2015, come dicevamo precedentemente, quando Claudio e Dario hanno partecipato a temptation Island. Era l’edizione di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. E Amedeo Andreozzi ed Alessia Messina.

Per ulteriori news su Temptation Island –> clicca qui