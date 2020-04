Coronavirus, Teresanna Pugliese a Live ha definito la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip un vero e proprio choc per la realtà che stiamo vivendo.

Dopo aver ampiamente parlato del Coronavirus, del vaccino che, a quanto pare, dovrebbe iniziare ad essere sperimentato tra 2 o 3 mesi, Barbara D’Urso ha dato la possibilità a due ex gieffine di poter raccontare com’è stato il ritornare alla ‘normalità’ e, soprattutto, a questa drammatica realtà dovuta all’emergenza Covid-19. In diretta dalle loro abitazioni, sia Licia Nunez che Teresanna Pugliese hanno espresso chiaramente il proprio stato d’animo. In particolare lo ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne. Che non ha fatto nascosto di aver vissuto un vero e proprio choc una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Ecco tutte le sue dichiarazioni a Live.

Coronavirus, com’è stato per Teresanna Pugliese ritornare alla realtà: il racconto a Live

A differenza di Licia Nunez, Teresanna Pugliese è entrata nella casa del Grande Fratello Vip il 17 Febbraio. Quando, nonostante la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, non eravamo ancora in piena emergenza Coronavirus. Che, come ben sapete, è scoppiata dopo qualche settimana. È proprio per questo motivo che, nonostante sia lei che tutti i gieffini siano stato ampiamente informati sulla vicenda, la realtà che ha trovato una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia è stata davvero traumatica per lei. A confessarlo è stata la diretta interessa. Che, in un collegamento con Live di Barbara D’Urso, non ha potuto fare a meno di descrivere la sensazione provata una volta varcata la porta rossa.

‘Per quanto abbiamo potuto immaginare attraverso gli aggiornamenti che ci arrivavano in casa, è stato un vero e proprio choc’, inizia il suo discorso Teresanna alla padrona di casa. Descrivendo, tra l’altro, quanto sia stata surreale la situazione vissuta appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. ‘Da lontano c’erano gli addetti ai lavori vestiti di mascherine, guanti e copri scarpe che mi parlavano a gesti. Lì sono rimasta immobile e non sapevo che fare perché è stato troppo forte’, conclude l’ex tronista di Uomini e Donne.