GF Vip, Valeria Marini è ritornata ad essere protagonista di un discorso fatto all’interno della casa tanto da essere definita una guastafeste.

Nonostante sia uscita da diverse settimane dal Grande Fratello Vip, Valeria Marini continua ad essere molto presente all’interno della casa di Cinecittà. Non è un caso se, pochissime ore fa, mentre alcuni dei coinquilini erano tranquillamente in giardino a rilassarsi e a godersi la fantastica giornata di sole, la showgirl sarda è stata chiamata in causa da un concorrente particolare. Le parole dette da suddetto giocatore del reality sono state davvero pesanti. Pensate, la stellare Marini è stata additata come una vera e propria guastafeste. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio. E, soprattutto, da chi è provenuto questo commento.

Gf Vip, il duro commento su Valeria Marini: ‘Era una guastafeste’

Mancano pochissime ore alla finale del Grande Fratello Vip, ed è per questo motivo che tutti i concorrenti rimasti in gioco non perdono occasione di godersi questi ultimi giorni all’interno della casa. E così tra momenti emozionanti, risate, scherzi e quant’altro, i sette gieffini si godono alla grande quest’atmosfera così tranquilla e giocosa. Tuttavia, i ‘fantasmi’ del passato non possono non riemergere. È successo qualche ora fa quando, mentre tutti sono in giardino a prendere il sole, Antonella Elia tenta di organizzare uno scherzo per Sossio Aruta. Ed è proprio in questo momento che, aiutata anche da Patrick, non può fare a meno che citare Valeria Marini. Facendo riferimento all’abitudine della showgirl sarda di svelare i gavettoni e gli scherzi ancora prima che venissero messi in atto, l’opinionista di Piero Chiambretti non ha espresso delle parole affatto carine nei confronti della sua ex coinquilina. ‘Anche se vedessi una tanica di benzina, non direi nulla’, dice il buon Patrick. Immediata è stata la reazione di Antonella: ‘Non come quell’oca della Marini. Lo scherzo è sacro. Non devi fare la spia, brutta strega’.

Dopo queste parole di Antonella Elia, l’opinionista aggiunge anche un’altra affermazione. ‘Era una guastafeste’, continua a dire grazie anche al supporto di Patrick. Insomma, nonostante la lontananza, sembra proprio che la Valeriona Nazionale abbia lasciato il segno nella casa, no?

La reazione di Antonella Elia all’uscita di Valeria dalla casa

Non è mai corso buon sangue tra di loro, c’è da ammetterlo. Spesso e volentieri, infatti, le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono state protagonista di accesi e duri litigi. È proprio per questo motivo che quando Valeria ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà, la reazione di Antonella non si è affatto fatta attendere.