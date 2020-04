Vivi e Lascia Vivere, la nuova fiction di Rai Uno in onda dal 23 aprile: scopriamo insieme la trama, il cast e i personaggi della serie ambientata tra Napoli e Roma

Tra due settimane una nuova fiction approderà su Rai uno al posto di ‘Doc – Nelle tue Mani’ in prima serata dalle 21:20. La fiction intende portare sul piccolo schermo la storia di una madre, di una moglie e di una donna, che ha investito il suo tempo e le sue energie nella famiglia e in un matrimonio che alla fine è naufragato. Da qui una storia di rinascita, soprattutto personale. Un inno a tutte le donne che sanno ripartire da sé con coraggio e con forza, continuando a trasmettere valori di amore alla famiglia. Molte probabilmente saranno le donne che si rivedranno nel personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, che con forza e coraggio decide di riprendere in mano la sua vita e riscattarsi dalle delusioni che la vita le ha riservato. La serie tv proporrà 6 puntate che sono state girate e concluse l’anno scorso tra Roma e Napoli.

Vivi e Lascia Vivere, dal 23 aprile su Rai Uno: trama, cast e personaggi

La trama è incentrata tutta sulla vita di Laura Ruggero, una donna di mezza età alle prese con la gestione del nucleo familiare. Laura ha tre figli, ma sono le due figlie Giada e Nina a darle filo da torcere. La donna ha sempre lavorato come cuoca ed è sempre stata abituata all’assenza del marito da casa, a causa del suo lavoro sulle navi da crociera. La loro è una famiglia piena di segreti e di misteri irrisolti, come l’incidente in cui il marito di Laura perderà la vita. Renato, infatti, muore in circostanze misteriose sull’isola di Tenerife, durante un soggiorno di lavoro. Da qui la donna decide di prendere la sua vita in mano e riscattarsi dalle tante delusioni. Il percorso non sarà affatto facile, Laura infatti, è sommersa dai debiti lasciati da Renato e il lavoro di cuoca non basta. Decide così di rivolgersi ad un uomo che col tempo le darà una mano ad aprire una sua attività. L’uomo in questione è Tony, che probabilmente non ha affari molto puliti, ma che aiuterà la donna a mettere su un’attività gastronomica mobile. A fare da sfondo ci sono i bellissimi paesaggi Napoletani e della Capitale. Laura sarà aiutarla anche dalle amiche e dalla sorella, con cui ha un rapporto speciale, a differenza di quello che hanno le sue due figlie, Giada e Nina, che continueranno a darle preoccupazioni.

