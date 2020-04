Duro sfogo di Al Bano su Loredana Lecciso e Romina Power: “Sono stufo”, ecco cosa è successo e le parole del cantante di Cellino San Marco

La vita sentimentale di Al Bano è stata spesso al centro delle polemiche. Il cantante originario di Cellino San Marco è stato sposato con Romina Power, cantante e attrice americana conosciuta in giovane età, con la quale ha avuto quattro bellissimi figli: Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Il loro matrimonio è durato circa ventinove anni. Per molti italiani loro erano la coppia più bella del mondo. La loro favola, però, non ha avuto un lieto fine e dopo la scomparsa della primogenita hanno deciso di separarsi nel luglio 2012. Dopo la storia d’amore lunghissima con Romina, il cantante è stato legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr. Anche la storia d’amore con la Lecciso, però, è tramontata e nel 2018 hanno annunciato la separazione. Ad oggi non sappiamo quale sia lo stato sentimentale del Carrisi. Alcuni vorrebbero un ritorno di fiamma con Romina, con la quale è tornato a cantare insieme dopo un lungo silenzio, altri invece tifano per la Lecciso. Lui nel frattempo, in un’intervista ad Adnkronos, ha fatto chiarezza sulla convivenza insieme alle due donne.

Al Bano, duro sfogo su Loredana Lecciso e Romina Power

La reunion tra Al Bano e Romina Power ha fatto sognare migliaia di fan sparsi in tutto il mondo. Molti vorrebbero un ritorno di fiamma tra i due, che è stato sempre smentito da ambo le parti. La coppia, però, spesso si stuzzica, come capitato di recente durante una puntata del talent show Amici. Qualche ora fa, inoltre, la Power ha pubblicato un post abbastanza criptico sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Casa dolce casa” e inserendo delle foto insieme al suo ex compagno. Il post ha fatto molto discutere ed ha costretto il cantante di Cellino San Marco ad intervenire con un duro sfogo: “Non ne posso più con questo triangolo” – poi ha aggiunto – “Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

Non esiste alcun triangolo: il cantante vive insieme alla Lecciso e ai figli, Jasmine e Albano Jr, mentre Romina vive a casa sua nella stessa tenuta. Al Bano dice di essere abbastanza stufo e spera di non dover riaprire ancora questo discorso.