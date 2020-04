Elodie, regalo inaspettato per i fan: “Indovinate con chi ho collaborato?”

Elodie, due nuove versioni di Andromeda, ma scatta l’indovinello per i fan: “Con chi ho collaborato?”.

I cantanti in questo periodo difficile di quarantena stanno cercando di tenere compagnia ai propri fan come possono. C’è chi fa dirette live, chi organizza delle videochiamate per chiacchierare con i proprio followers e chi, nel mentre continua a lavorare. Proprio come Elodie che in questi giorni di quarantena ha deciso di tenere compagnia ai suoi seguaci preparando per loro un regalo speciale.

Elodie, Instagram: la sorpresa legata ad Andromeda

Su Instagram, la cantante del Festival di Sanremo, ha spiegato ai fan che in questi giorni ha lavorato ad un regalo per tutti loro. Si tratta di ben due nuove versioni delle canzone Andromeda. Il brano era stato portato al Festival della Canzone Italiana 2020 e ha ottenuto un buonissimo risultato in termini di ascolti e di trasmissioni in radio. Il brano, scritto da Mahmood e Dario Faini ha un significato molto intenso. Parla infatti del complicato rapporto tra un uomo che inganna una donna e che non è restio nel fare continuamente critiche. Serve la forza per spezzare delle catene e da qui troviamo il titolo del brano, Andromeda.

“Indovinate con chi ho collaborato”

Qual è il regalo che la cantante ha voluto fare ai suoi fan? Su Instagram Elodie lo spiega candidamente e racconta che in questi giorni di quarantena ha lavorato insieme ad alcuni colleghi, chiaramente ognuno a casa propria ma collegati in video, a due nuove versioni del suo brano, Andromeda, contenuto nel disco This Is Elodie. Le due versioni usciranno il 9 aprile, come un piccolo regalo di Pasqua in anticipo, ma non finisce qui. Cambierà forse la musica e gli arrangiamenti, ma pare che Elodie abbia anche collaborato con due grandi artisti che restano misteriosi: “Abbiamo lavorato a due nuove versioni di Andromeda che usciranno giovedì. Vediamo se indovinate con chi ho collaborato?” chiede la cantante ai suoi followers.

I fan sembrano propendere per un duetto con Mahmood, altri invece parlano di una nuova versione con la travolgente Elettra Lamborghini anche perché, nella foto, Elodie è vestita con un abito leopardato che, immediatamente, fa pensare proprio alla cantante di Musica e il resto scompare. Per la risposta bisogna aspettare. A oggi ancora è tutto avvolto nel mistero!