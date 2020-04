A causa dell’emergenza Coronavirus e delle sospensione di numerosi programmi, la Rai ha deciso di riproporre le repliche di tre serie televisive amatissime.

L’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo in queste ultime settimane, lo sappiamo, ha letteralmente influito anche sulla televisione, sui programmi e, soprattutto, su tutte le riprese delle nuove fiction che a breve sarebbero state mandate in onda. È accaduto, ad esempio, con Doc – Nelle Tue Mani. L’amata serie televisiva di Luca Argentero, come svelato dal diretto interessata, è stata bloccata sul più bello. Il finale a cui assisteremo tra pochissime settimane, come sapete, non è quello ufficiale. È proprio per questo motivo che l’azienda Rai, per allietare e fare compagnia in queste serate di quarantena a tutto il loro caloroso ed affezionato pubblico, ha deciso di riproporre le repliche di tre serie televisive più che amate da tutti gli italiani. E che, all’epoca, hanno riscosso un successo davvero spropositato.

Emergenza Coronavirus, incredibile decisione della Rai per le serate degli italiani

Non soltanto la Rai ha deciso di riproporre per i più piccoli, le avventure del pupazzo che ha fatto la storia della televisione italiana, ma ha deciso di mandare in onda le repliche di tre serie televisive molto amate da tutti gli italiani. A farcelo sapere è Fanpage. Stando a quanto si apprende, rinviate gli appuntamenti con nuove fiction, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di riproporre i suoi più grandi successi di questi ultimi periodi. Ma di che cosa parliamo? Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli:

Commissario Montalbano: le avventure di Luca Zingaretti sono diventate un vero e proprio cult dei canali Rai. Stando a quanto si apprende, rinviato l’appuntamento con la nuova fiction di Alessandro Gassman, assisteremo alle repliche della serie noir di Andrea Camilleri ogni lunedì dal 13 Aprile al 18 Maggio; L’Allieva 2: definitivamente chiusa l’indagine di Eva Cantini per la morte di Gioia in Bella da Morire, il pubblico italiano rivivrà le emozioni della serie televisiva di Alessandra Mastronardi ogni domenica dal 19 Aprile; La Compagnia del Cigno: dal 29 Aprile e, quindi, quando terminerà la messa in onda de ‘Maltese’, la fiction con Alessio Boni andrà in onda su Rai Due.

Questi, quindi, sono i programmi che la Rai ha pensato per il suo pubblico. Ovviamente, vi ricordiamo l’appuntamento con ‘Vivi e lascia vivere’, la serie televisiva con Elena Sofia Ricci in onda dal 23 Aprile.