Sossio Aruta ha un dubbio su Valeria Marini e ne parla nella casa del GF VIP 4: “Vorrei sapere se è successo”, ecco le sue parole

La finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. Mancano circa ventiquattro ore all’ultima puntata del reality show. Sossio, Aristide, Paolo e Paola sono già in finale. Patrick, Denver e Antonella, invece, sono al televoto per decretare gli ultimi due finalisti. L’ultima settimana nella casa è trascorsa all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno ormai instaurato un ottimo rapporto. Il Grande Fratello, però, li mette sempre alla prova, fino all’ultimo giorno. Ieri sera ha posto ai concorrenti ancora in gara un gioco molto ostico. Gli inquilini hanno dovuto confessare cosa avrebbero voluto dire o fare ad uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show. Sossio ha pescato il nome di Ivan Gonzalez, che è uscito prima dell’ingresso di Aruta nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore del Cervia, però, si è tolto un sassolino dalle scarpe.

GF VIP 4, Sossio ha un dubbio su Valeria Marini

Durante il gioco di ieri sera, Sossio ha pescato il nome di Ivan Gonzalez, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Aruta ha condiviso insieme a Gonzalez l’esperienza a Temptation Island Vip. I due, però, erano su due spiagge diverse: Sossio era uno dei concorrenti e si trovava sulla spiaggia dei fidanzati, mentre Ivan era un tentatore e si trovava sulla spiaggia delle fidanzate. Durante quella edizione, lo spagnolo si avvicinò molto a Valeria Marini. Sossio, memore di quell’esperienza, ha avanzato un dubbio sulla loro ‘amicizia abbastanza particolare’. Il finalista della quarta edizione del reality show, infatti, ha ricordato come i due si siano nascosti dietro uno scoglio e per due volte si siano chiusi in bagno. Aruta ha dichiarato: “Io ho fatto tutto alla luce del sole e sono passato come lo st***o, mentre Valeria è passata come l’eroe nazionale“. Il gieffino ha poi aggiunto: “Quello che vorrei sapere da Ivan Gonzalez è questo: c’è stato almeno un bacio?“.

Non sappiamo se Aruta riceverà mai una risposta, ma la Marini ha sempre negato un avvicinamento al tentatore spagnolo.