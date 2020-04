Alfonso Signorini sarà al timone del GF Vip 5? In una recente intervista, il conduttore televisivo si è lasciato andare ad una sorprendente rivelazione.

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip. A poco meno dei 100 giorni rinchiusi all’interno della casa di Cinecittà, mercoledì 8 Aprile scopriremo in diretta televisiva chi sarà il vincitore di questa quarta edizione del reality di Canale 5. Tuttavia, seppure ancora debba terminate ufficialmente, già si pensa al GF Vip 5. Lo show ha riscosso un successo davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla finale, non si fa altro che pensare ad una prossima edizione con al timone Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, come sappiamo, è stata la novità esclusiva di questa quarta stagione. E, nonostante un ruolo del tutto inedito all’interno del programma, il conduttore è stato un vero e proprio ottimo padrone di casa. Lo vedremo anche l’anno prossimo, quindi? A rivelare ogni cosa è il diretto interessato. Che, in una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, si è lasciato andare ad una sorprendente rivelazione.

GF Vip 5, ci sarà ancora Alfonso Signorini? Tutta la verità

Alfonso Signorini è stata la novità esclusiva di questo Grande Fratello Vip 4. Non soltanto perché, dopo diversi anni come opinionista del reality, il direttore di Chi ne è stato al timone in modo più che egregio, ma anche perché è stato soprattutto il primo uomo ad esserne alla conduzione in tutta la storia del programma. Non era mai accaduto prima, quindi, che un uomo ne prendesse le redini. In effetti, è da circa 20 anni che vediamo donne al timone del reality di Canale 5. A partire, quindi, da Daria Bignardi. Fino a Ilary Blasi. Insomma, può essere definito un ‘esperimento’ quello di quest’anno. Che, dati anche i risultati, sembra essere riuscito davvero alla grande. Perciò il direttore di Chi potrebbe essere alla conduzione anche del GF Vip 5? A svelare ogni cosa è il diretto interessato. Che, in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha detto tutta la verità al riguardo.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che Signorini non sia affatto dispiaciuto di una seconda conduzione consecutiva del Grande Fratello Vip. Certo, è senza alcun dubbio impegnativo. ‘Ci sono voluti mesi per formarlo’, dice Alfonso parlando del cast e del suo successo. Non nascondendo affatto che, se avesse tempo, non perderebbe occasione di lavorarci nuovamente.