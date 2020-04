GF Vip, Adriana Volpe su Andrea Denver: “Mi tolgo un sassolino dalla scarpa”; il post della conduttrice non passa inosservato.

Manca pochissimo alla fine del Grande Fratello Vip 4. Domani, mercoledì 8 aprile, andrà in onda l’ultima attesissima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena: merito del cast scelto proprio dal conduttore. E tra i protagonisti assoluti di questa avventura nella Casa più spiata della tv c’è senza dubbio Adriana Volpe. La conduttrice è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione. Per molti, la Volpe sarebbe arrivata senza dubbio tra i finalisti, se non avesse abbandonato il gioco in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, scomparso poco dopo per via del Coronavirus. Ma, al di là dell’epilogo triste, il percorso di Adriana nella Casa è stato davvero intenso e ricco di emozioni. La conduttrice ha legato molto con tantissimi conquilini, tra cui il modello Andrea Denver. Ma proprio del legame tra la Volpe e Denver, in molti sul web, hanno parlato molto. Per qualcuno, tra Adriana e Andrea c’è stata più che un’amicizia. Qualche ora fa, è stata proprio la Volpe a chiarire una volta per tutte questa situazione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

GF Vip, Adriana Volpe sui social: “Mi tolgo un sassolino dalla scarpa”, la verità sul rapporto con Andrea Denver

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 4. Simpatica, solare e sempre positiva, la conduttrice ha mostrato tanti lati di sé che, probabilmente, in molti non conoscevano, nonostante le sue numerose esperienze in tv. Ed è bastato davvero poco alla Volpe per farsi apprezzare, dal pubblico come nella Casa. Tra i concorrenti coi quali la conduttrice ha legato particolarmente, c’è il modello Andrea Denver. Una semplice amicizia tra loro, ma c’è chi ha parlato di ‘particolare interesse’ tra i due. Cosa ne pensa Adriana Volpe? Ebbene, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, la Volpe decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, mettendo a tacere le numerose voci di gossip circolate in questi mesi. Ecco il post:

“Mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono”. Con queste parole, la Volpe ci tiene a sottolineare come tra lei e Andrea non ci sia assolutamente nulla. In poco tempo, il post è stato invaso dai likes e dai commenti dei followers, tra cui spunta quello di un’ex concorrente del GF Vip. Date un’occhiata:

L’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana chiede alla Volpe quale torta si accinge a preparare. E Adriana risponde che userà la sua ricetta. Ma questo è solo uno dei tanti commenti apparsi sotto il post della Volpe, che si conferma una della concorrenti del GF Vip 4 più amate dal pubblico. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?