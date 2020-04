A poche ore dalla finale del GF Vip, Sossio Aruta è stato protagonista di un vero e proprio brutto inconveniente: ecco cosa è successo.

Siete pronti a queste super ed imperdibile finale del Grande Fratello Vip? Mancano pochissime ore, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che l’ansia e l’adrenalina di ciascun concorrente cresce e si fa sentire sempre di più. Ognuno di loro non vede l’ora, com’è giusto che sia, di poter rivedere la propria famiglia, i propri cari, seppure tanta paura per la situazione che, da diverse settimane, tutto il nostro paese è costretto a vivere. In attesa, però, di scoprire chi sarà il vincitore di questa quarta edizione, la produzione ha deciso di regalare un’ultima serata indimenticabile. E così ha deciso di far recapitare per i concorrenti un gustoso e succulento pesce che, sin da subito, tutti si sono proposti a cucinare. Peccato per Sossio. Che, improvvisamente, è stato il protagonista di un brutto inconveniente. Fortunatamente, nulla di grave, state tranquilli. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cos’è successo.

GF Vip, spiacevole inconveniente per Sossio Aruta a poche ore dalla finale

Ciascun concorrente del Grande Fratello Vip, appena recapitato il pacco con tutto l’occorrente per questa cena esclusivamente a base di pesce, ha stabilito cosa fare. Patrick, ad esempio, si è preoccupato di tagliare e cucinare le patate al forno. Antonella, dal canto suo, il pesce al sale. E Sossio, invece, di preparare il sugo con le vongole per la pasta. E, si sa, per rendere ancora più gustoso il tutto, è necessario metterci un po’ di peperoncino. Insomma, ci sono tutti gli ‘ingredienti’ per considerare quest’ultima cena all’interno della casa di Cinecittà davvero indimenticabile. Fatto sta che, mentre ciascuno di loro era impegnato a preparare, il GF li ha invitati a rinchiudersi nelle proprie camere. Non sappiamo per quale valido motivo. Senza alcun dubbio, staranno preparando qualche cosa in vista della finale di domani. Tuttavia, è proprio in questo momento che l’Aruta è stato il protagonista di uno spiacevole inconveniente. Era rinchiuso in camera con Paola, Denver ed Antonella. Quando, improvvisamente, si è toccato gli occhi con le mani sporche di peperoncino. Ebbene si. È proprio questo che gli è successo all’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Potete, quindi, immaginare il dolore e il bruciore che Sossio ha potuto avvertire appena messe le mani sugli occhi. Per questo motivo, non soltanto Andrea lo ha invitato subito a sciacquarsi il viso con l’acqua fresca, ma anche Antonella gli da consegnato un’asciugamano per tamponare l’occhio.

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui