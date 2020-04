Splendida notizia per tutti i telespettatori di Italia Uno, dopo Harry Potter è in arrivo un’altra saga super amata da tutti gli italiani.

Italia Uno ha deciso proprio di stupire ed incantare tutti i suoi milioni di telespettatori. Non soltanto lo ha fatto con la decisione di mandare in onda tutta la saga completa di Harry Potter e di dedicare un’intera mattinata ai più piccoli, ma ha deciso di ‘impressionare’ tutti con la visione di un’altra e super amata saga americana. Ebbene si. È proprio questa splendida notizia che, da quanto si apprende da Fanpage, è in arrivo nei prossimi giorni sul piccolo schermo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? I tre maghetti Harry Potter, Hermione e Ron hanno conquistato un successo davvero assoluto, cosa avrà deciso di riproporre Italia Uno? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo ogni minimo dettaglio insieme.

Italia Uno, in arrivo una saga amatissima dopo Harry Potter

È stato un appuntamento fisso, ma soprattutto più che piacevole quello vissuto ogni martedì con Harry Potter. Eppure, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la sorprese per il pubblico di Italia Uno non siano affatto terminate qui. Per far trascorrere delle fantastiche serate in quarantena, l’azienda Mediaset ha deciso di allietare il suo tanto caro ed amato pubblico con un’altra saga incredibile. E così, dopo le avventure dei tre maghetti della scuola di Hogwarts, assisteremo alle revisione delle avventure dei Cullen. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Da venerdì 10 Aprile, quindi tra pochissimi giorni, Italia Uno riproporrà la saga di Twilight. Per circa quattro settimane, dunque, potremmo rivivere tutte le emozioni che sia la famiglia dei vampiri che la storia d’amore tra Edward e Bella hanno regalato ai loro affezionati lettori.

Una notizia davvero fantastica. A dieci anni da debutto de Twilight in tutte le sale cinematografiche, Italia Uno ha deciso di riproporre tutta la saga sul piccolo schermo? Noi non vediamo l’ora. Voi, invece, siete pronti?

Com’è composta la saga?

Per tutti gli appassionati di Twilight, questo inserto potrebbe risultare scontato. Per chi, invece, non l’hai mai seguito, è arrivato il momento di farlo e, soprattutto, di scoprire di più. La saga, infatti, è composta da quattro ‘capitoli’. Eccoli di seguito:

Twilight; New Moon; Eclypse; Breaking down.

In ciascuno di essi, la storia d’amore tra Edward Cullen e Bella Swan si svilupperà in modo davvero grandioso. Ovviamente, accanto a questo filone ‘principale’, se ne alterneranno altri: vicende familiari, nemici da sconfiggere, nuovi rivali in amore e molto altro ancora. Insomma, un appuntamento più che imperdibile, no?

