Nicolai e Javier di Amici 19, spunta un inaspettato retroscena social: si tratta di un vero e proprio colpo di scena, cos’è successo.

Non hanno affatto bisogno di presentazioni Nicolai e Javier. Entrambi ballerini di Amici, hanno incantato tutti i telespettatori e sostenitori del programma con la loro bravura e, soprattutto, per il loro talento. Due veri e propri portenti della danza classica, sono stati, spesso e volentieri, protagonisti di accesi contrasti. Fino a quando, con l’avvicinarsi della finale, hanno deciso di fare un ‘patto’ e di porre fine a tutti i loro dissidi. Tuttavia, sul canale social ufficiale del ballerino ucraino, è spuntato un retroscena davvero inaspettato. Che, senza alcun dubbio, rappresenta un vero e proprio colpo di scena per il loro rapporto. A svelare ogni minima cosa è il Vicolo delle News. Che, qualche ora fa, ha mostrato un commento che, mesi fa, il ballerino cubano ha messo sotto un post social di Nicolai. Ecco tutti i dettagli.

Nicolai e Javier, l’inaspettato colpo di scena prima di Amici 19

Come dicevamo precedentemente quindi, sin dal suo primo ingresso nella scuola di Amici 19, Nicolai non ha mai nascosto di avere un carattere molto forte. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, è stato protagonista di accesi litigi con Javier Rojas. Tra i due, ammettiamolo, non è mai corso buon sangue. Anche durante la fase finale del talent. Per un primo periodo del serale, tra i due ballerini, infatti, sono volate delle vere e proprie scintille. Tuttavia, da quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, sembrerebbe che i due ballerini si conoscevano già. Ebbene si. Da alcuni commenti apparsi sul profilo social dell’ucraino, sembrerebbe che, ancora prima di partecipare al talent di Maria De Filippi, i due avessero già dei rapporti. Ecco i dettagli:

Insomma, da come si può chiaramente vedere dai commenti riproposti in alto, sembrerebbe proprio che, prima di partecipare ad Amici 19, i due ballerini di danza classica si conoscevano già. E che, tra l’altro, avevano anche dei buoni rapporti. Cosa sarà successo, quindi?

Cos’è successo dopo Amici 19?

Non soltanto, come dichiarato in un nostro recente articolo, Javier ha deciso di dividere il premio della sua finale con Nicolai, ma ha preso anche un’importante decisione sul suo futuro. Usciti dal talent in piena emergenza Coronavirus e, quindi, del tutto impossibilitato a tornare a casa, il ballerino cubano ha deciso di restare in Italia. Ed, in particolare, a Perugia, presso l’abitazione del quarto finalista. Insomma, non è anche questo un vero e proprio colpo di scena? Decisamente si!