Laura Pausini, annuncio a sorpresa per i fan: “Sceglierò tre di voi”

Laura Pausini per sostenere i suoi fan durante la quarantena ha deciso di fare loro un regalo pazzesco.

“Buongiorno ragazzi, sono qui per dirvi cosa succederà nel nostro raduno del fanclub. Questo mese chiamerò tre di voi, ma non semplicemente parlando al telefono, farò una videochiamata”. Sono bastate queste poche parole di Laura Pausini per far impazzire i suoi fan. La cantante de La Solitudine in questi giorni di difficoltà per via del Coronavirus ha deciso di stare vicina ai suoi fan e con la scusa di scegliere insieme quali canzoni mettere in scaletta per il raduno di settembre, Laura Pausini ha deciso di allietare la quarantena dei suoi fan.

Laura Pausini: “Vi videochiamo”

È un periodo duro per tutti i fan di Laura Pausini, ma non solo. Anche per tutti gli appassionati di musica e di concerti. Infatti per un po’, probabilmente fino a settembre, se tutto va per il meglio, di vedere i proprio beniamini live non se ne parla. Così, per allietare la quarantena Laura Pausini ha deciso di fare questo regalo ai fan. Con un lungo post su Instagram la cantante ha infatti spiegato cosa farà. “In questo periodo stare vicini è quello che mi manca di più” esordisce Laura che prosegue spiegando quindi che per tutti coloro che parteciperanno al raduno del Fan Club, Pausini Be Me, ci sarà un regalo pazzesco: “Ecco perché, per scegliere le prossime 3 canzoni del concerto del nostro raduno del Fan Club #PausiniBeMe, ho pensato di videochiamarvi”. La cantante ha così spiegato che nei prossimi giorni sceglierà tre fan che si sono iscritti al suo fan club e con loro parlerà e soprattutto deciderà quali canzoni fare al concerto del raduno. “Nei prossimi giorni videochiamerò 3 di voi che sono iscritti a Laura4u.com e parleremo un po’ insieme, guardandoci negli occhi. Io non vedo l’ora, ma intanto iniziate a pensare a quali canzoni volete aggiungere alla scaletta del nostro concerto del 5 settembre al PalaPau di Faenza (RA)”.

Pausini: “Sceglieremo le canzoni”

Per ribadire ancora meglio il concetto la Pausini ha accompagnato questo post con un video, breve, ma che la mostra in tutta la sua bellezza, in cui ribadisce i meccanismi e come funzionerà la scelta dei tre partecipanti alla sua videochiamata.

“Cercherò nella lista degli iscritti i nomi delle persone che hanno dato la loro adesione per essere con noi il 5 settembre al PalaPau di Faenza (RA) e poi chiamerò queste persone e insieme a loro sceglieremo le prossime tre canzoni del raduno BeMe. Pensate bene alle canzoni che volete scegliere, io vi videochiamo prestissimo”.