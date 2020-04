La serie Doc – Nelle tue mani ha un cast davvero eccezionale, ma chi è il giovane dottore Lorenzo Lazzarini? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

In queste ultime settimane, sul canale Rai Uno, sta andando in onda una serie televisiva davvero eccezionale. Basate su una storia e su eventi realmente accaduti, Luca Argentero è il protagonista indiscusso di Doc – Nelle Tue Mani. La fiction, come raccontato in un nostro recente articolo, narra la storia di Pierdante Piccioni, un medico che, in seguito ad un incidente, ha perso la memoria. Sarà proprio proprio per la veridicità della storia che, sin dalla prima puntata, la fiction ha riscosso un successo davvero incredibile. Senza considerare, inoltre, che il cast è scelto è più che eccezionale. Oltre all’ex concorrente del Grande Fratello, c’è anche Gianmarco Saurino, giovane volto di numerose serie televisive di successo, che veste i panni del dottore Lorenzo Lazzarini. Ecco, ma chi è esattamente? Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Scopriamolo insieme. A partire dalla sua età, carriera , vita privata e come ha speso il suo primo stipendio da attore.

Chi è Lorenzo Lazzarini di Doc – Nelle tue Mani?

Impossibile passare inosservati alla bravura e fascino di Lorenzo Lazzarini, giovane medico di Doc – Nelle tue mani. Ecco, ma chi è esattamente? Innanzitutto, il suo vero nome è Gianmarco Saurino. E, come ben sapete, non è assolutamente un volto inedito delle serie televisive. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ulteriori dettagli sulla sua vita. Gianmarco è nato a Foggia il 12 Dicembre del 1992. Nonostante una breve parentesi da animatore, il giovane ha capito sin da subito qual era la sua più grande passione. E così, dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico ed aver ultimato un corso di studi di Teatro a Foggia, il giovane Saurino decide di trasferirsi a Roma e dedicarsi agli studi di Cinematografia. Da questo momento, il suo percorso sarà tutto in salita dapprima in teatro e poi sul piccolo schermo. Il successo arriverà nel 2015. Quando avrà un ruolo fondamentale nella fiction ‘Che Dio ci Aiuti’, insieme ad Elena Sofia Ricci. E nel 2018 quando avrà un ruolo nella fiction con Vanessa Incontrada ‘Non dirlo al mio capo’. Ma non solo. Perché contemporaneamente a questi ruoli televisivi, Gianmarco sarà anche in teatro con numerosi spettacolo di successo.

Cosa si, invece, della sua vita privata? Beh, in una recente intervista per Verissimo, il giovane attore ha dichiarato di essere fidanzato. Purtroppo, non sappiamo molte notizie al riguardo. Anche perché Gianmarco confessa di essere molto timido. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, non si riesce a carpire molto sulla sua vita privata. Una piccola curiosità, ad esempio, l’ha svelato a Tv Blog. In una recente intervista, ha raccontato qual è la sua più grande passione. Il giovane Saurino, infatti, ha confessato di amare viaggiare. E che spenderebbe i suoi stipendi in numerosi viaggi.