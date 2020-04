In una recente intervista per Il Corriere della Sera, Maurizio Costanzo ha svelato un inedito retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi.

Si è raccontato senza troppi filtri, Maurizio Costanzo in questa recentissima intervista a Il Corriere della Sera. Com’è solito fare, infatti, il conduttore televisivo ha parlato davvero di tutto in quest’occasione. A partire dall’emergenza Coronavirus che, in qualche modo, ha modificato alcune delle sue abitudini. Come quella della classica cena di giovedì sera insieme ai suoi figli. Fino a svelare un inedito retroscena sul rapporto con Maria De Filippi. La coppia, dopo tre anni di fidanzamento, ha deciso di sposarsi. Da quel momento, sono trascorsi venticinque anni. Eppure, l’amore che li lega è davvero unico. Tanto che, come raccontato dal diretto interessato, il giornalista ha rivelato di aspettarla ogni sera per mangiare in sua compagnia. Siete curiosi, però, di scoprire cosa ha raccontato del suo rapporto con la conduttrice di Mediaset? Ecco tutti i dettagli.

Come dicevamo precedentemente, l’emergenza Coronavirus, com’è giusto che sia, ha modificato qualche abitudine di Maurizio Costanzo. In questa recente intervista a Il Corriere della Sera, il conduttore televisivo non ha affatto nascosto di essere solito ad indossare la mascherina nel suo tragitto in auto. ‘La indossano soprattutto le persone che lavorano con me, i due uomini della scorta e le segretaria’, continua a confessare il giornalista. Ma non solo. A causa delle misure restrittive imposte dal governo, Costanzo non può più vedere i suoi figli a cena, nel classico incontro del giovedì sera. Certo, i rapporti telefonici non mancano affatto. Né con loro e né con i loro nipotini, ovviamente. Tuttavia, nonostante questo, il conduttore de L’Intervista ha ammesso di non essere mai stato un tipo mondano. Non lo è stato da piccolo e non lo è ancora di più da quando è spostato con Maria De Filippi. Ecco. È proprio a tal proposito che, probabilmente per la prima volta, ha svelato un retroscena davvero pazzesco.

‘Maria è un’altra casalinga. In tutto questo tempo, non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori casa’, queste le parole che si leggono e che Maurizio Costanzo ha detto per raccontare della vita matrimonio con la De Filippi.