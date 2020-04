In una recente intervista per il settimanale F, Paola Barale è ritornata a parlare di Gianni Sperti e del loro precedente matrimonio: ecco cosa dichiara.

In una recente intervista per il Settimanale F, Paola Barale è ritornata a parlare dei suoi più grandi amori. Facciamo riferimento, come bene sapete, a Gianni Sperti, famoso e noto ballerino ed attuale opinionista di Uomini e Donne, e Raz Degan. Non sappiamo cosa sia realmente successo con loro due, fatto sta che, durante una sua ospitata a Live-Non è la D’Urso, l’ex conduttrice di Buona Domenica ha chiaramente detto di non voler parlare affatto di loro. ‘Loro due mi hanno fatto molto male’, aveva detto a Barbara D’Urso la showgirl. Non spiegando affatto il motivo di queste sue parole. A distanza di mesi dall’accaduto, la bella Barale è ritornata a parlare di loro. E, soprattutto, del suo ex marito. Con Gianni Sperti, infatti, Paola è stata sposata dal 1998 al 2002. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo.

Paola Barale, la pesante frecciatina a Gianni Sperti e al loro matrimonio

Come dicevamo precedentemente quindi, Paola Barale è ritornata a parlare di Gianni Sperti, del loro matrimonio e della loro rottura. In una recentissima intervista per il settimanale F, l’ex conduttrice di Buona Domenica non soltanto ha ripercorso gli albori della loro storia d’amore, ma anche lanciato una pesante frecciatina al ballerino pugliese. Come ben sapete, Paola e l’opinionista di Uomini e Donne si sono conosciuti in televisione. Quando, entrambi nel cast di Buona Domenica, si sono innamorati e sono giunti all’altare. Il loro matrimonio, però, è durato davvero pochissimo. Pensate, soltanto 4 anni. ‘Abbiamo divorziato’, dice la Barale alla rivista. Ecco. È proprio in questo momento che lancia una pesante frecciatina.

Dopo aver parlato, quindi, dell’inizio della loro storia d’amore e della fine del loro matrimonio, Paola Barale ha detto: ‘Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato un ricordo che fosse buono’. Insomma, delle parole davvero pesanti. Ma il ballerino pugliese reagirà? Già in passato, come raccontato in un nostro recente articolo, è intervenuto al riguardo. Chissà cosa accadrà adesso.