La Tata, reunion del cast stasera in tv: cosa fanno oggi gli attori?

La Tata, Paramount Network trasmette l’esilarante reunion del cast, ma cosa fanno oggi gli attori?

Per strappare un sorriso in queste dure e lunghe giornate di quarantena in cui siamo chiusi e bloccati in casa, la televisione le sta pensando tutte. I palinsesti sono cambiati per via dell’emergenza Coronavirus e così il canale di intrattenimento Paramount Network ha deciso che martedì 7 aprile andrà in onda una incredibile reunion del cast de La Tata.

La Tata: cosa succederà nella reunion di questa sera?

I protagonisti della serie cult degli anni ’90 si sono infatti ritrovati nei giorni scorsi virtualmente sul canale YouTube e hanno letto insieme il primissimo episodio della serie. Già perché La Tata non si ferma e i suoi protagonisti si ritroveranno per una reunion pazzesca che i fan non vedono l’ora di vedere. Fran Drescher, Tata Francesca la protagonista della serie ha infatti comunicato ai fan la reunion del cast della serie e così, per ora solo virtualmente, tutti i protagonisti si sono ritrovati insieme. “La risata è la medicina migliore – ha dichiarato Fran – Così abbiamo pensato di rimettere insieme il cast originale per leggere l’episodio pilota della serie. È un’occasione unica nella vita portare conforto ai nostri fan costretti all’isolamento e alla quarantena. Noi ci siamo sentiti sollevati e speriamo che possiate fare altrettanto”.

Che fine hanno fatto oggi gli attori?

Ma cosa fanno oggi i membri del cast del La Tata?

Fran Drescher – Francesca Cacace: dopo La Tata ha avuto qualche esperienza al cinema e anche nel mondo della produzione. Insieme all’ex marito, Jacobs, ha infatti prodotto una serie sul suo divorzio. Nel 2014 ha debuttato a Broadway facendo la matrigna di Cenerentola.

Charles Shaughnessy -Maxwell Sheffield: la carriera dell’attore è rimasta principalmente legata al mondo delle serie tv. Una volta finita La Tata, nel 1999 ha lavorato un po’ al cinema e ha continuato a fare comparsate in diverse fiction.

Madeline Zima – Grace Sheffield: la piccola di casa ha fatto molta strada. Oggi non sembra quasi più lei. Anche in questo caso dopo La Tata, ha continuato a recitare ricoprendo diversi ruoli in svariate fiction, ma senza avere più la continuità di una volta.

Daniel Davis – Niles, il maggiordomo: la sua carriera, sia prima che dopo La Tata era prevalentemente legata al mondo del teatro. Così continua ancora oggi a recitare con la sua inequivocabile simpatia.

Lauren Lane – C.C. Babcock, socia del signor Sheffield: dopo La Tata non ci sono notizie rilevanti in merito alla sua carriera.

Nicholle Tom – Maggie Sheffield : anche per lei sono stati diverse le parti recitate in alcuni film e telefilm, ma senza il successo de La Tata. Per Nicholle però si è anche aperta la strada del doppiaggio dove ha ottenuto un discreto successo.

Benjamin Salisbury -Brighton Sheffield: anche per lui di acqua sotto i ponti ne è passata e il bambino si è fatto uomo e ha deciso di abbandonare la carriera di attore. Oggi è sposato ed è il testimonial della catena Domino’s Pizza, molto famosa negli USA.