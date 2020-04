Serena Enardu: “Al GF VIP per riconquistare Pago” E sul matrimonio…

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Serena Enardu, concorrente del GF VIP 4: ecco le sue dichiarazioni

Serena Enardu è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha accettato l’invito della produzione ed è entrata nella casa per riconquistare il suo ex compagno, Pacifico Settembre. La loro relazione ha subito un periodo di profonda crisi, determinato dal percorso a Temptation Island Vip, che ha sancito la rottura definitiva. Serena e Pago, però, sono riusciti a ritrovare un equilibrio tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il loro percorso nel reality show è stato abbastanza breve, ma è servito ad entrambi per riconquistare fiducia e soprattutto amore. La redazione di Sologossip, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip 4, ha intervistato in esclusiva la Enardu, che ci ha parlato dell’esperienza nel reality show, del suo rapporto con Pago e anche di matrimonio.

GF VIP, intervista escluiva a Serena Enardu

Serena ci racconti la tua esperienza al Grande Fratello? Ti sentivi più una concorrente del reality o una persona entrata nella casa con una sola missione: riconquistare il proprio fidanzato?

Avrei voluto che potesse trasformarsi in un’opportunità per farmi conoscere meglio come persona, donna. Sono sempre stata associata, negli ultimi tempi, come la compagna di Pago ma io sono anche altro… Ho partecipato al Grande Fratello con l’unico scopo di riconquistare Pago

Nella casa hai rivelato che il Grande Fratello ti ha proposto più volte di entrare nella casa, perché non hai accettato subito?

Ho voluto attendere il momento giusto, quello in cui ho percepito che fosse pronto per un riavvicinamento; quando ho capito che gli mancavo e che non potevo più aspettare…

Quando sei entrata nella casa che sentimenti hai percepito da parte di Pago?

Ho capito dal primo momento in cui l’ho guardato negli occhi che non ha mai smesso d’essere innamorato di me, anche se forse era ancora un po’ diffidente nei miei confronti ma sarebbe stato strano il contrario

Cosa pensi di quei concorrenti che hanno giudicato la vostra relazione e il vostro comportamento nella casa?

Gli altri concorrenti hanno giudicato solo la coppia che hanno visto a Temptation Vip e poi nella Casa del GF. Non si sono mai fermati a capire realmente chi siamo e come sia. Penso che sia molto difficile poter giudicare una coppia, bisogna entrare a fondo nei meccanismi e conoscerla ad di fuori di un contesto televisivo.

Non mi è mai importato molto dei giudizi esterni, altrimenti non mi sarei messa in gioco per riconquistare il mio fidanzato, sapendo esattamente che per me poteva essere solo un massacro mediatico

Chi ti è stata più vicina?

Antonella Elia e Barbara Alberti. Sono due donne molto diverse tra loro ma, le uniche che hanno avuto voglia di conoscermi

Chi definiresti falso/a?

In diciassette giorni faccio fatica a definire una persona falsa, questo termine si può usare riferito a persone che si conoscono da molto tempo. Possono definirli strateghi ma non falsi

Chi pensi meriti di vincere il Grande Fratello?

A questo punto, spero che vinca Antonella Elia, se lo merita. Nei suoi confronti ho una preferenza sia legata alla conoscenza, sia perché il GF lo ha fatto realmente. Si è messa in gioco come personaggio ma anche come persona

Pago avrebbe meritato di vincere?

Pago avrebbe meritato di vincere e sicuramente ci sarebbe andato molto vicino

Com’è stato viversi momenti d’intimità sapendo che c’erano telecamere a spiarvi?

Ma quali momenti d’intimità? Quello che avete pensato di vedere era solo un gioco…

Che riscontro hai avuto dal pubblico riguardo alla storia con Pago dopo l’eliminazione dal Grande Fratello?

I riscontri, una volta uscita dal reality, sono stati per lo più positivi. Molte persone che mi seguono sui social hanno capito perfettamente la qualità dei sentimenti che ci legano e anche il motivo per cui siamo arrivati prima alla rottura e poi, al riavvicinamento. Tante donne e uomini mi hanno scritto che hanno attraversato un momento di stanchezza nella coppia e che si sono sentite come me… Hanno avuto la forza, come me di cambiare la rotta del loro rapporto

Pensi che gli opinionisti siano stati troppo duri con te?

Hanno fatto il loro lavoro. Non mi conosco e non possono esprimere delle verità assolute

Serena e Pago, adesso il matrimonio?

Parliamo di presente: come stai vivendo questa emergenza Coronavirus?

La paura per tutto quello che sta succedendo nel nostro Paese è giusta e la preoccupazione è il giusto atteggiamento. È da persone responsabili

La quarantena forzata vi ha dato la possibilità, a te e a Pago, di vivervi nuovamente 24 ore su 24: se volessi fare un bilancio di questa prova di ‘nuova’ convivenza, cosa mi diresti?

Il bilancio non può che essere positivo. Mi trovo a condividere le giornate con lui nel momento giusto… Quello in cui si sta ricostruendo un nuovo rapporto di coppia

Tornando a Pago, vorresti sposarlo?

In questo momento è importante stare insieme

Ci sono progetti in cantiere in ambito professionale?

In questo periodo particolare siamo tutti un po’ fermi… In attesa di giorni migliori

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Essere felice, poter vedere mio figlio crescere nella serenità specialmente in questo momento in cui il futuro di molti, non sembra roseo

Intervista a cura di Vincenzo Mele.