Stasera in tv martedì 7 aprile: due film comici molto amati, ma non solo

Stasera in tv martedì 7 aprile 2020 due film comici, Harry Potter e programmi d’approfondimento: ce n’è davvero per tutti i gusti

Cosa guardare stasera in tv? Ormai, la quarantena ci ha rinchiusi in casa da circa un mese. Così, tra gli svaghi ‘preferiti’ non può che esserci la televisione. Spazio all’informazione in questo periodo, certo, ma non bisogna dimenticare la ‘normalità’. Ovvero, quel momento di leggerezza e spensieratezza che magari può accompagnare i telespettatori al sonno. Per cui, in prima serata, ben vengano film e programmi che riescano a strappare una risata. Ecco, proprio in questo martedì 7 aprile 2020, in tv ci saranno dei film molto interessanti ed amati dal pubblico. Una bella sorpresa, insomma, soprattutto per chi la sera non riesce più a dormire come una volta perché preoccupato per la situazione relativa al Coronavirus.

Cosa guardare stasera in tv? Due film comici: ‘Ricchi di fantasia’ o ‘Sole a catinelle’?

Come detto, giusto dare spazio all’informazione in un periodo delicato come questo. Tuttavia, le reti nazionali hanno pensato, in questo martedì di quarantena, di regalare delle piccole gioie ai telespettatori italiani con due film molto amati. Su Rai Uno ci sarà infatti ‘Ricchi di fantasia’ con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli che interpretano la storia di un geometra e la sua amante che, raggirati dagli amici, credono di aver vinto alla lotteria. Mediaset, invece, su Canale 5 propone ‘Sole a catinelle’, celebre film di Checco Zalone che racconta la storia di papà e figlio in giro per delle vacanze estive un po’ particolari.

Sulle altre reti:

Rai Due – Pechino Express

Rai Tre – Cartabianca

Rai Quattro – Hannah

Italia Uno – Harry Potter e i doni della morte (Parte II)

Rete 4 – Fuori dal coro

Insomma, a quanto pare, in questo martedì di aprile ci sarà una vasta scelta tra i programmi da poter seguire. Stasera in tv possiamo spaziare tra Harry Potter, un po’ di comicità, e qualche programma d’approfondimento. Ce n’è proprio per tutti.