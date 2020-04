La speaker radiofonica Susanna Vianello è morta all’età di 49 anni per un tumore: l’ultimo straziante saluto di Rosario Fiorello su Twitter.

Una notizia davvero bruttissima: la speaker radiofonica Susanna Vianello è morta all’età di 49 anni. A dare l’annuncio è stata il cugino Andrea. Che, tramite un post sul suo account Twitter ufficiale, ha reso nota la morte della figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Stando a quanto si apprende da questo messaggio social, la speaker di Radio Italia Anni 60 Roma aveva un tumore. Che, in un mese soltanto, l’ha portata via all’affetto dei suoi cari. Immediato è stato il cordoglio dei suoi amici, sostenitori e colleghi. Appena appresa la notizia, Rosario Fiorello ha voluto dedicare uno straziante ed ultimo saluto alla sua cara amica Susanna.

Susanna Vianello è morta all’età di 49 anni: il saluto di Fiorello

Sul suo canale Twitter ufficiale, il giornalista Andrea Vianello ha annunciato la morte di sua cugina Susanna, figlia di Edoardo Vianello e Wilm Goich. Stando a quanto si apprende da questo messaggio social, la speaker radiofonica era malata di tumore. Che, in un mese soltanto, l’ha completamente devastata. ‘In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23’, scrive Andrea sul suo profilo Instagram. Non perdendo affatto occasione di ricordare la simpatia e il ‘tornado’ di simpatia che era sua cugina. ‘Aveva molto amici, ci mancherà molto’, conclude l’annuncio social. In effetti, appena appresa la notizia, anche Fiorello non ha potuto fare a meno di ricordare la sua cara amica. Anche lui, sul suo account Twitter, infatti, ha voluto dedicarla un ultimo saluto davvero straziante.

‘La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo, non lo dimenticherò mai’, scrive il comico siciliano in questo commovente messaggio. Sottolineando, quindi, il legame che c’era tra i due colleghi.

Chi era Susanna?

Sul suo blog, Susanna Vianello ha fatto un’attenta ed accurata presentazione di se stessa. Il suo cognome, da come si può chiaramente comprendere, non è affatto sconosciuto. Ed è per questo motivo che, in queste breve lettera di presentazione, la speaker ha chiarito tutto. Il grande Raimondo Vianello è, infatti, un suo lontano parente. A differenza, invece, di Edoardo, il noto cantante delle migliori hits degli anni ’60, è suo padre. Susanna è nata nel 1970. Ed ha ereditato da entrambi i suoi genitori, sua madre è Wilma Goich, la passione per la musica e, soprattutto, per il canto che non l’ha mai abbandonata nonostante, come lei stessa dichiara, i lunghi momenti di silenzio. Il segreto, secondo Susanna, è solo uno: avere qualcosa che faccia emozionarti, perché soltanto così non potrai essere annoiato. ‘Questa è la musica per me’, conclude.