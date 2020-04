Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli: “Vuole fare pace? Credo sia una cosa mediatica”, la lunga intervista della conduttrice dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

L’esperienza di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip è stata particolarmente intensa. La conduttrice è stata una delle maggiori protagoniste del reality, come sottolineato anche da Alfonso Signorini, che ha speso parole di grande elogio per lei. Purtroppo un grave problema familiare l’ha costretta ad abbandonare il gioco improvvisamente. La Volpe, infatti, ha perso il suocero, che non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Dopo l’uscita dalla casa, Adriana ha mandato un messaggio ai suoi ex coinquilini e questa sera, in occasione della finale, sarà ‘presente’ insieme a tutti gli altri concorrenti eliminati, in collegamento con lo studio. In una lunga intervista rilasciata a ‘Blogo’, Adriana ha ripercorso la sua esperienza nella casa, parlando del rapporto con gli altri inquilini e con Alfonso Signorini, ma soprattutto di quanto sia stata intenso il suo percorso. Poi, alla domanda su cosa pensi della volontà recentemente espressa da Giancarlo Magalli di fare pace con lei, ha risposto: “Credo sia una cosa mediatica”. Scopriamo insieme le parole della Volpe nel dettaglio.

Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli: “Vuole fare pace? Credo sia una cosa mediatica”, ecco le sue dichiarazioni

Adriana Volpe è stata una delle più grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Punto di riferimento di molti concorrenti all’interno della casa, è stata molto apprezzata anche dal pubblico, che l’ha sempre premiata anche al televoto. A qualche giorno dall’uscita dalla casa, dovuta a un grave problema familiare, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a ‘Blogo’, nella quale ha tirato le somme del suo percorso nella casa, con un occhio anche al futuro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Adriana potrebbe diventare la conduttrice del nuovo ‘Mattino 5 Week End’, insieme a Michele Cucuzza: “Sarebbe bellissimo lavorare con lui”, ha detto la Volpe, che in passato ha lavorato tanto tempo accanto a Giancarlo Magalli a ‘I Fatti Vostri’, prima di lasciare il programma dopo lo scontro avvenuto in diretta con il collega, che ha poi avuto dei lunghi strascichi nel tempo. In questo periodo in cui lei era nella casa, il conduttore ha dichiarato di sperare in una pace con lei. Come ha commentato Adriana queste parole? “L’ha detto ai giornalisti, non a me. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, neanche un messaggio di condoglianze”.

Le parole di Adriana sono molto dure, e sottolineano chiaramente il suo pensiero su Magalli. Voi cosa ne pensate?