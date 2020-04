Dopo la quarantena in Turchia, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono ritornati a Milano: le prime immagini sui social.

Sono ritornati a Milano, Melissa Satta e Kevin Boateng. Dopo aver trascorso diverse settimane in Turchia, la coppia è ritornata presso la loro abitazione nel capoluogo lombardo. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex velina di Striscia la Notizia, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus in Italia, si era recata in Turchia per andare a fare visita al marito. Purtroppo, però, è rimasta bloccata qui. In seguito al decreto governativo delle prime settimane di Marzo, la giovane sarda non ha avuto più la possibilità di ritornare a casa sua. Tuttavia, stando a quanto si apprende al suo profilo social ufficiale, sembrerebbe che la famiglia Boateng-Satta sia ritornata in Italia. A farcelo sapere è la diretta interessata. Che, qualche ora fa, ha condiviso delle Instagram Stories che riprendono il calciatore, sul terrazzo della loro casa, mentre è intento a potare le piante.

Melissa Satta e Kevin Boateng fanno ritorno a Milano dopo la quarantena in Turchia

Come ben sapete, Kevin Prince Boateng, attualmente, gioca nel Besiktas. È proprio per questo motivo che, diverse settimane fa, sua moglie Melissa Satta si è recata in Turchia per trascorrere un po’ di tempo con lui. Purtroppo, appena giunta qui, l’ex velina di Striscia la Notizia non ha potuto fare più ritorno a Milano a causa della diffusione dell’emergenza Coronavirus. Vi abbiamo raccontato, ad esempio, di quando, per ‘ammazzare’ un po’ la noia da quarantena, la giovane Melissa si è mostrata nella palestra di casa sua. Ecco. A distanza di qualche giorno da questo momento, la coppia ha fatto ritorno in Italia. Ed, in particolare, a Milano. Come mostrato da diverse immagini social condivise sul canale social ufficiale dell’ex velina, Melissa e Boateng sono ritornate a casa loro nel capoluogo lombardo. E subito, dato il lungo periodo di lontananza, si sono dati da fare.

Da come mostrato da quest’immagine riproposta in alto, appena ritornato a casa, il giovane Boateng si è messo a curare le sue belle piante.

