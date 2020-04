Barbara D’Urso nel suo ‘Pomeriggio Cinque’ ha voluto salutare il cameraman scomparso per via del Coronavirus. Ecco le parole della conduttrice.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia ed il resto del mondo. Purtroppo sono tante le vittime di questo terribile male: una di queste è Franco Galelli, cameraman storico, collaboratore di Mediaset. Era chiamato da tutti ‘Gallo’ ed era malato da tempo: combatteva da molti anni contro un tumore e le sue condizioni di salute si sono aggravate con il diffondersi dell’epidemia Covid-19. Lo storico cameraman è morto a Brescia, alla clinica Poliambulanza, dove era ricoverato da alcuni giorni. Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque ha voluto salutarlo. Ecco le parole della conduttrice.

Barbara D’Urso, il saluto per il cameraman Franco Galelli: “Il mio abbraccio va alla famiglia”

Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque, ieri 7 aprile 2020, ha salutato commossa il cameraman di Mediaset, Franco Galelli, morto contagiato dal Coronavirus. Era da tempo però che combatteva contro un tumore: il virus Covid-19 gli ha peggiorato le condizioni di salute. La famosa conduttrice nel suo programma pomeridiano ha voluto ricordarlo e mandargli un saluto, spiegando al pubblico cosa fosse successo. “È morto Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset. Per noi era Gallo. Franco combatteva da tempo con un brutto male e il Coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo” sono le parole della conduttrice Mediaset.

Galelli è morto a 55 anni, combatteva contro un terribile male ma il suo quadro clinico si è complicato a causa del contagio. Tgcom24 scrive che il cameraman ha dedicato la sua vita al lavoro ed alla telecamera, passione che condivideva con la sua famiglia. Il figlio Alberto, che ha ereditato la passione e la dedizione al mestiere dal suo papà, lo saluta su Facebook con parole davvero commoventi. “Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno (…) Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà” sono le parole del giovane.