Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser commentano il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis: “E’ lei la donna”, ecco le parole della coppia nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono inseparabili da ormai due anni e mezzo e sono una coppia davvero bellissima. I due convivono da tempo e stanno attraversano insieme anche questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, condividendo con i fan tanti momenti di coppia imperdibili. I due sono sempre molto attivi su Instagram e tengono compagnia ai tantissimi followers raccontando loro come trascorrono le giornate e come stanno vivendo questo periodo difficile. In un’intervista al settimanale ‘Chi’, i due hanno parlato del loro amore e dei loro progetti futuri, commentando anche la notizia che in questi giorni sta facendo discutere più di tutto, ovvero il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: ecco cosa ha detto la coppia, che negli ultimi tempi è stata molto vicina al dj veronese.

Cecilia e Ignazio commentano il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser: “E’ lei la donna”, ecco le loro parole nel dettaglio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono molto amici di Andrea Damante e fino a poco tempo fa erano legati anche Giulia De Lellis, con cui hanno condiviso l’esperienza del GF Vip nel 2017. Negli ultimi tempi, però, da quando Giulia ha cominciato la relazione con Andrea Iannone, sembravano esserci degli screzi con la famiglia Rodriguez. In attesa di scoprire come saranno i rapporti ora che la De lellis è tornata con Damante, Cecilia e Ignazio hanno commentato il ritorno di fiamma tra i due. In un’intervista al settimanale ‘Chi’, la sorella di Belen ha affermato di essere a favore dell’amore: “Non vivo nella loro testa, ma se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così”, ha commentato Cechu, “Ognuno vuole godere delle opportunità che la vita offre. Andrea è molto desiderato e quello è il gioco, finché poi, crescendo, ha trovato il grande amore”. A fare eco alle sue parole, il fidanzato Ignazio, che ha ribadito che Andrea si è divertito tanto negli anni e che ora, probabilmente, è stanco di quella vita e ha capito che il suo posto è quello. “Io sono imparziale sull’argomento, ma se è la terza volta che torni con una persona, vuol dire che è lei la donna”, ha dichiarato Moser.

Ignazio si è detto felice per l’amico, aggiungendo che spera sia arrivato anche per lui il momento di stare bene. Cosa ne pensate delle sue parole?