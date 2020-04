Chi è Antonio Gerardi: scopriamo insieme l’età, la carriera cinematografica e radiofonica e la vita privata dell’attore di 1992 e Vivi e Lascia Vivere

Antonio Gerardi è un attore e radiofonico Italiano, molto apprezzato, non solo per la conduzione dei programmi su RTL 102.5, ma anche per i ruoli di grande rilievo che ha interpretato in serie Tv di successo. Antonio Gerardi è noto infatti per la sua partecipazione ad alcune delle fiction Italiane più amate e di successo dell’ultimo decennio, girate con volti noti del panorama cinematografico nostrano. Antonio è oltretutto molto conosciuto anche nel mondo delle radio, per aver condotto alcuni programmi. Ma adesso andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua età, la carriera e la vita privata dell’attore.

Chi è Antonio Gerardi: età, carriera e vita privata dell’attore di 1992 e Romanzo Criminale

Antonio Gerardi nasce a Potenza l’8 marzo del 1968. Antonio trascorre l’infanzia e l’adolescenza ad Avigliano, insieme alla famiglia e qui si diploma in ragioneria. Dopo il diploma comprende di voler fare della sua passione per lo spettacolo un futuro lavoro. E’ così che dopo qualche anno inizia a lavorare in radio, prima in alcune radio locali, poi inizia a lavorare presso Radio Norba nel 1988. Qualche anno più tardi, nel 1993 approda ad RTL 102.5, dove per sette lunghi anni conduce ‘La Famiglia’ con Luca Viscardi e Jennifer Pressman. Qualche anno dopo lavorerà anche per Radio Kiss Kiss, dove conduce ‘Guaglione on air’. Nel 2003 arriva il successo con l’approdo a ‘Le Iene’, come inviato. Nel 2007 è per la prima volta al cinema con ‘Il rabdomante’, a cui seguiranno alcune pellicole di successo, che lo consacrano come attore : ‘Questo piccolo grande amore’, ‘Basilicata Coast to Coast’, ‘Qualunquemente’ e ‘Diaz – Don’t clean up this blood’. Il successo sul piccolo schermo arriva con il ruolo de ‘Il Sardo’ in Romanzo Criminale, a cui poi segue il ruolo in ‘Sotto Copertura. Nel 2016 torna in radio ad RTL 102.5 con ‘Miseria e nobiltà weekend. Nel 2017 è nel cast de ‘La porta Rossa’ al fianco di Gabriella Pession e tra qualche settimana lo vedremo alle prese con ‘Vivi e lascia vivere‘ con Elena Sofia Ricci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo dirvi che Gerardi è un uomo molto riservato, come dimostra anche il suo profilo instagram privato. L’uomo è sposato da molti anni con la storica compagna Micaela e hanno avuto quattro figli, due maschietti, Agostino e Gian Maria e due gemelline.