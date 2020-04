Durante l’ultima notte nella casa del GF VIP, i concorrenti hanno ricevuto un comunicato ufficiale: ecco di che si tratta.

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello VIP. Questa è stata un’edizione particolare per via dell’epidemia Coronavirus scoppiata quando il reality era già cominciato da un po’. Chi ha sofferto più di tutti è stata Adriana Volpe, la quale ha abbandonato la casa per correre dalla sua famiglia. Nonostante i concorrenti siano stati messi al corrente ogni giorno sulla situazione, la preoccupazione è stata ed è tanta. Licia Nunez ha confessato che lo spirito del gioco si era perso. Ma a poche ore dall’ultima diretta, il GF VIP ha fatto una sorpresa ai suoi concorrenti ed ha inviato un comunicato ufficiale nella notte. Ecco di che si tratta.

Grande Fratello VIP, comunicato a poche ore dalla finale: concorrenti sorpresi

Nella notte prima della finale i concorrenti del Grande Fratello VIP sono stati sorpresi da un comunicato ufficiale. Sono seduti intorno al tavolo ed è tarda notte: Denver, dopo aver radunato tutti i suoi compagni in veranda, ha letto un inaspettato Comunicato. ““L’ultima sera: VIP, siete ad un passo dalla finale e per tutti voi è l’ultima sera nella Casa ed è tempo di fare un bilancio, di tirare fuori tutto quello che avete dentro, i sentimenti e la parole che non avete mai avuto il coraggio di dire”. Il tablet contenente il comunicato è passato poi ad Antonella che ha continuato a leggere: ” “Il Grande Fratello vi dà l’occasione di parlare con sincerità e dire tutto quello che non avete mai osato dire ad un vostro compagno”. Aristide continua: “Estrarrete dalla bowl il biglietto con il nome di un coinquilino a cui rivolgere il vostro più onesto pensiero, siate sinceri fino in fondo!”. I VIP particolarmente sorpresi, non si sono tirati indietro e con particolare entusiasmo si sono subito messi all’opera. Hanno pescato ognuno un biglietto dalla giara di vetro ed hanno cominciato a scrivere i loro pensieri.

La novità della finale

Poichè l’emergenza Coronavirus non permette al pubblico ed agli ex concorrenti di essere presenti in studio, questa sera, 8 aprile, ci sarà una novità. Tutti gli ex coinquilini dei finalisti saranno in collegamento dalle loro abitazioni e non solo: anche al pubblico è stata data la possibilità di partecipare alla finale. Bisogna inviare un’Instagram Stories mentre si fa un applauso, taggare la pagina del Grande Fratello social ed inserire come didascalia due hashtag: GFVip e IoRestoaCasaconGFVip.

Questo il video in cui il conduttore Alfonso Signorini spiega tutto.