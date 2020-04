Emma Marrone si sfoga sui social network in merito alla situazione di emergenza che stiamo vivendo: “E’ stato devastante”, il racconto della cantante

E’ un periodo difficile quello che stiamo vivendo nel mondo in questi ultimi mesi, soprattutto qui in Italia. Con l’arrivo del Coronavirus tutte le nostre abitudini sono state stravolte e anche i gesti più semplici e naturali come il toccarsi, abbracciarsi, stringersi la mano, sono diventate impossibili. Probabilmente se tempo fa ce lo avessero detto, non ci avremmo creduto, eppure è questa la situazione che attualmente ci troviamo a vivere e moltissime sono le personalità del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, che ci incoraggiano ogni giorno a non mollare e a lottare ancora di più. Tra questi troviamo sicuramente la cantante Emma Marrone, che dall’inizio della quarantena ha trovato il modo di stare al fianco dei suoi followers e di tutti coloro che la seguono da anni con passione. Tante sono state le diretti sul suo profilo Instagram Ufficiale, sia da sola che in compagnia degli altri amici e colleghi, come Fedez e Alessandra Amoroso. Tanti sono i messaggi positivi che la cantante cerca di trasmettere a tutti noi, ma neanche per lei deve essere facile…

Emma Marrone sui social: “E’ stato devastante”, il racconto

La cantante di ‘Fortuna’ e ‘Luci blu’, stamane ha voluto mandare un altro messaggio di positività a tutti coloro che la seguono, attraverso il suo profilo Instagram. Emma negli ultimi giorni ha postato sul suo profilo molti video e foto divertenti, su come sta trascorrendo la sua quarantena. Ovviamente tra i tanti video e post, si nota la tristezza del non poter vivere a pieno la quotidianità fatta di amici, incontri, lavoro e concerti. Stamattina si è recata fuori per poter fare la spesa e si è immortalata in foto con mascherina e occhialoni. Sotto la foto una didascalia davvero significativa che non può lasciare indifferente il lettore… La donna infatti scrive: “Stamattina sono uscita per la prima volta a fare la spesa. È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso,mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato… Sto come tutte le persone che stanno rispettando le regole anche se a volte mi manca l’aria,anche se senza la mia vita di di sempre stento a riconoscermi.

Ma sto bene.

Sono orgogliosa di vivere in un paese come l’Italia dove ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri….”. Il post continua ancora, ma queste sono sicuramente parole che dovrebbero farci riflettere tutti ed essere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, nel rispettare le regole. Non possiamo che augurarci che tutto questo finisca presto e potremmo abbracciarci di nuovo.