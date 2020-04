Coronavirus, Filippo Nardi: ‘Mi hanno negato il tampone, ma ci sono probabilità che l’abbia contratto’

Coronavirus, Filippo Nardi ha ammesso di aver avuto tutti i sintomi da Covid-19, ma che gli è stato negato il tampone: tutti i dettagli.

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, in queste ultime settimane, hanno raccontato di aver contratto il Coronavirus. È, ad esempio, il caso di Nicola Porro, di Piero Chiambretti e di tanti altri ancora. A questa lista, però, si aggiunge anche il nome di Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello, in una recente intervista per BollicineVip, ha confessato di aver trascorso dei giorni di inferno a causa di problemi di salute che ha avvertito. Tuttavia, nonostante l’ex naufrago abbia ammesso di credere che, molto probabilmente, abbia contratto il Covid-19, non ne ha la certezza perché gli è stato negato il tampone. Ebbene si. È proprio questo che l’opinionista e grande amico di Barbara D’Urso ha raccontato in suddetta ‘chiacchierata’. Ma cerchiamo di capirne di più.

Filippo Nardi: ‘Mi hanno negato il tampone per il Coronavirus’

Giunto in Brianza per mettere a nuovo un appartamento destinato a suo figlio, Filippo Nardi, in una recente intervista per BollicineVip, ha raccontato di aver vissuto dei giorni d’inferno per alcuni sintomi influenzali riconducibili al Coronavirus. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha, infatti, svelato di aver avuto, per circa una settimana, dolori articolari e una temperatura corporea che oscillava tra i 38 ,5 e 39 gradi. È proprio per questo motivo che, data anche la situazione che stiamo vivendo, ha immediatamente allertato la guardia medica e il numero verde dell’emergenza Covid-19 per sottoporsi immediatamente ad un tampone. ‘Sono stato ignorato’, dice l’ex naufrago. Continuando a dire che, a causa della mancanza di mal di gola e di tosse, non era idonea per sottoporsi al test. Nonostante questo, però, l’amico di Barbara D’Urso è continuato a stare male. Ha, infatti, dichiarato di aver continuato ad avvertire dolore alle articolazione e di essere, addirittura, dimagrito 5kg.

‘Adesso sto meglio. Mi sento ancora debole, ma il peggio è passato, almeno spero’, dice Filippo Nardi. Infine, poi, conclude: ‘Mi hanno negato il tampone, ma ci sono davvero alte probabilità che io abbia contratto quel maledetto virus’.

L’incidente ad Ottobre 2019

Durante Ottobre scorso, Filippo Nardi è stato vittima di un incidente stradale. A causa di un autoveicolo che non aveva messo la freccia, l’ex concorrente del Grande Fratello è caduto dal suo motorino. Nonostante non abbia riportato gravissime lesioni, in uno dei suoi collegamenti con Pomeriggio Cinque, l’ex naufrago ha raccontato di aver avuto una contusione alla caviglia e al ginocchio. Fortunatamente, quindi, nulla di grave. Anche se, immaginiamo, lo spavento sia stato davvero enorme.