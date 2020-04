GF VIP 4, Antonella Elia in lacrime: cos’è successo ad un passo dalla finale

Antonella Elia in lacrime nella casa del GF VIP 4: “Mi viene da piangere”, ecco cos’è successo a poche ore dalla finale del reality show

Questa sera andrà in onda la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, giunge al termine dopo un’edizione molto tribolata, segnata soprattutto dall’emergenza Coronavirus. Per la prima volta nella storia del reality show, le notizie dal mondo esterno sono entrate tra le mura della casa più spiata d’Italia. I concorrenti hanno dovuto fare il conto con il temibile virus proveniente dalla Cina. Nessuno ha deciso di uscire dalla casa, tranne Adriana Volpe, che è stata quasi costretta ad abbandonare il gioco per la morte del suocero. Le ultime puntate del reality show sono andate in onda senza pubblico in studio. Questa sera, per iniziativa del Grande Fratello, ci sarà una sorta di pubblico ‘virtuale’, formato dalle stories inviate dai telespettatori su Instagram in questi giorni. Il conduttore, inoltre, si collegherà con gli ex concorrenti, i quali seguiranno dalla propria abitazione l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4. Un modo per restare vicini, anche se distanti. I quattro finalisti già annunciati sono: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. A questi se ne aggiungeranno altri due decretati dal televoto settimanale, che vede confrontarsi Antonella Elia, Patrick Pugliese e Andrea Denver. Solo uno riuscirà a portare a casa il trofeo e soprattutto il montepremi, che con grande probabilità sarà devoluto in beneficenza per combattere l’emergenza Coronavirus.

GF VIP 4, Antonella Elia in lacrime: cos’è successo

Ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia. Gli inquilini preparano le valigie per tornare a casa. Oltre ai vestiti, ripongono dentro anche tutti i ricordi e le emozioni vissute durante questa lunga edizioni. È nata una storia d’amore, ci sono stati litigi, spesso anche accesi, ci si è odiati e amati, ma da domani tutto tornerà alla normalità, le luci della casa si spegneranno e nessuno sarà sorvegliato ventiquattro ore su ventiquattro. L’ultima valigia porta con sé entusiasmo, ma anche tanta tanta angoscia. Dopo averla preparata, la Elia si è andata a sfogare nel confessionale, dichiarando in lacrime: “Mi viene da piangere. La persona che lascio chissà quando la rivedrò. Mi ha riportato a quando ballavo i lenti a 15 anni”. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 faceva riferimento ad Aristide Malnati, con il quale è nata una bellissima amicizia. Tra i due è anche scappato un bacio, ma senza alcuna malizia.

Antonella sentirà la mancanza di Aristide una volta uscita dalla casa, ma potrà consolarsi con il suo Pietro, che nel frattempo la sta aspettando fuori dalle mura del Grande Fratello.