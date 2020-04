Gf Vip, Antonella Elia a poche ore dalla finale pensa a cosa farà quando lascerà la casa: “Stasera voglio vedere Pietro”, ecco le sue parole durante una chiacchierata con Aristide.

Manca sempre meno ormai alla finale del Grande Fratello Vip, che vedrà l’elezione del vincitore della quarta edizione. In lizza ci sono Paola, Sossio, Paolo e Aristide, ai quali si aggiungeranno due tra Antonella, Patrick e Denver. Uno di loro tre infatti sarà eliminato a inizio puntata, mentre gli altri due resteranno in lotta per la vittoria. La puntata andrà in onda, come sempre, senza pubblico, ma vedrà tutti gli ex concorrenti ‘presenti’, ovviamente in collegamento da casa, vista la situazione di emergenza Coronavirus che non permette di fare assembramenti. L’emozione e l’attesa sono davvero alle stelle, soprattutto per i concorrenti, che stasera lasceranno la casa dopo tre mesi e troveranno una situazione completamente diversa da quella che hanno lasciato quando hanno cominciato questa avventura. Ma cosa faranno i concorrenti una volta lasciata la casa di Cinecittà? Antonella Elia ha le idee chiare e ne ha parlato con Aristide poco prima della finale: ecco le sue parole.

GF Vip, le parole di Antonella Elia poco prima della finale: “Stasera voglio vedere Pietro”

Antonella Elia è stata una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. L’ex soubrette di Mike Bongiorno ha litigato con tanti dei suoi coinquilini, tenendo sempre ‘accesi’ gli animi all’interno della casa. Prima con Fernanda Lessa, con cui si è più volte riappacificata per poi litigare ancora, poi con Patrick, che ha accusato di averla spintonata, poi ancora con Antonio Zequila, in particolare nell’ultimo periodo, e così via. Antonella è stata anche protagonista di un gossip sul suo fidanzato, Pietro Delle Piane, che è stato fotografato con una sua ex mentre lei era nella casa. I due si sono chiariti durante una puntata, ma poi non hanno più avuto la possibilità di parlare. A poche ore dalla finale, Antonella si è confidata con Aristide ‘Mummy’, dicendo che appena uscirà dalla casa vorrà incontrare il suo compagno. “Vorrei vederlo stasera, ma non so se riesco”, dice la Elia al suo ‘coinquilino’, “Devo andare per forza a casa mia, perché ho le piante e il giardino da curare. Però vorrei chiedere a chi mi accompagna di passare prima da lui per salutarlo e poi portarmi a casa”.

Antonella non sa se, una volta uscita, potrà incontrare il suo fidanzato, vista la situazione di emergenza che vieta a tutti di uscire, ma ha chiaramente espresso il desiderio di passare almeno a salutarlo prima di ritirarsi a casa sua, dove manca da ormai tre mesi.