GF Vip, Aristide Malnati è uno dei finalisti del reality, ma com’era ai tempi della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi?

Ad una settimana di distanza da Sossio Aruta, anche Aristide Malnati è stato eletto come finalista del Grande Fratello Vip. Dopo più di 80 giorni trascorsi all’interno della casa di Cinecittà e poche, se non nessuna, nomination superato, ‘Mummy’ è riuscito a conquistare la finale. Seppure con un carattere molto più tranquillo e pacato rispetto ad altri suoi compagni di viaggio, l’amico di Alfonso Signorini è riuscito, in un batter baleno, ad entrare nel cuore di tutti i suoi coinquilini. Con le sue perle di saggezza sulla cultura ed una storia alle spalle davvero particolare, il buon Malnati è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del reality. Eppure, ve lo ricordate durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi? Aristide ha preso parte al cast nel 2016, ma purtroppo non è arrivato fino in fondo. Siete curiosi di sapere com’era? Ecco i dettagli.

GF Vip, com’era Aristide Malnati ai tempi de L’Isola dei Famosi?

Ancora prima di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, come dicevamo precedentemente, Aristide Malnati ha partecipato ad un altro reality di Canale 5. Ovvero, a L’Isola dei Famosi. Correva l’anno 2016 quando, insieme a Cristian Galella, Mercedesz Henger, Jonas Behrami e tanti altri, l’egittologo prendeva parte all’edizione di quell’anno dell’adventure reality. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il buon Aristide non è arrivato fino alla fine nel programma. Anzi, ricordiamo che, dopo la sua eliminazione, il Malnati aveva rifiutato di continuare il gioco su Playa Soledad perché consapevole che le sue emozioni erano terminate. Da quel momento, ne sono passati di anni, ma com’era ai tempi de L’Isola? Siete curiosi di vederlo?

Grazie ad un video presente sul sito ufficiale del programma su Mediaset Play, siamo riusciti a mostrarvi com’era Aristide ai tempi della sua prima partecipazione televisiva. Visibilmente più magro data l’esperienza sulla spiaggia dell’Honduras, il buon Malnati non è affatto cambiato nel corso degli anni. Vi piacerebbe vederlo come vincitore di questa edizione?