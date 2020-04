GF Vip, un ex concorrente del reality show attacca Patrick Ray Pugliese: “È un pessimo esempio”, ecco di chi si tratta.

Ci siamo! Questa sera andrà in onda l’ultima attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini terminerà in anticipo, a causa dell’emergenza Coronavirus che, inevitabilmente, ha sconvolto anche le programmazioni dei nostri canali tv. E per la prima volta, quest’anno, saranno sei i finalisti che si contenderanno la vittoria finale. Quattro già li conosciamo: sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Bendetto e Paolo Ciavarro. Gli altri due saranno scelti tra Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, che sono in nomination. E proprio di uno dei tre ha parlato un ex concorrente del reality, Antonio Zequila. In un’intervista al settimanale Chi, l’attore ha commentato il percorso di Patrick, col quale non è andato molto d’accordo nella Casa, soprattutto nelle ultime settimane. Zequila definisce Patrick ‘un pessimo esempio’. Scopriamo il motivo delle sue parole dure contro il suo ex coinquilino.

GF Vip, l’ex concorrente Antonio Zequila attacca Patrick Ray Pugliese: “È un pessimo esempio”

Manca pochissimo all’ultima puntata del GF Vip 4. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Ma non sono mancate le discussioni. Tra le ultime ‘diatribe’ alla quali abbiamo assistito nella casa, c’è quella tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese. Quest’ultimo è stato definito ‘lardoso’ da Antonio, nel corso della puntata andata in onda mercoledì scorso. Un termine per il quale Zequila si scusa, ma la sua opinione su Patrick non sembra migliorata. Le sue parole al settimanale Chi non sono passate inosservate: “Ho avuto un’uscita infelice, ma va detto che lui per il pubblico a casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti”. Parole davvero forti, quelle di Antonio Zequila, che, possiamo immaginarlo, questa sera non tiferà di certo per Patrick.

E proprio Patrick non vede l’ora di accedere alla sua terza finale del GF. Anche nelle scorse edizioni a cui ha partecipato, il concorrente è giunto fino all’ultima puntata, senza riuscire, però, mai a vincere. Sarà questo l’anno buono? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà nell’ultimo attesissimo appuntamento col reality show più spiato della tv! Ore 21 e 20 su Canale 5!