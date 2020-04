Gf Vip, Paola Di Benedetto: il look per la finale è incantevole, Twitter in tilt

Gf Vip, Paola Di Benedetto: il look scelto dalla concorrente per la finale del reality show è incantevole, Twitter in tilt.

Questa sera su Canale 5 è in onda l’ultima attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. In finale, per la prima volta, ci saranno ben sei concorrenti, di contro ai cinque o quattro delle ultime edizioni. Una finale tutta da vivere, in cui troviamo anche lei, Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato l’accesso alla finale durante lo scorso mercoledì. E, questa sera, si è mostrata in un abito lungo verde che ha letteralmente incantato il pubblico. Il look scelto dalla Di Benedetto per la finale non è passato inosservato. Su Twitter una pioggia di complimenti per lei. Diamo un’occhiata.

Gf Vip, Paola Di Benedetto: il look per la finale è incantevole, boom di complimenti per lei

Un abito incantevole, quello scelto da Paola Di Benedetto per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente ha scelto un abito lungo color verde, con scollo a barca e due notevoli spacchi. Un abito che non è passato inosservato e che ha ricevuto tantissimi complimenti dal popoli di Twitter. Sin dai primi minuti della diretta, sui social sono apparsi tantissimi commenti sul look di Paola, che ha conquistato davvero gran parte del pubblico. Ecco alcuni commenti apparsi sul web:

Ebbene sì, il vestito di Paola è sicuramente entrato nel cuore dei fan, che non hanno perso tempo a fare i complimenti pubblico alla loro beniamina. In seguito, il look di Paola, sottolineato anche da Alfono Signorini, che esclama: “Sei una bellezza”.

Ma anche il resto dei concorrenti si è messo in tiro per la prima serata! Date un’occhiata:

I concorrenti sono super elegantissimi e pronti per l’ultima emozionante serata nella Casa del Grande Fratello Vip. Un percorso ricco di momenti speciali, che questa sera si concluderà. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo! E voi, per chi farete il tifo?