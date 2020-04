GF Vip, la confessione di Paolo Ciavarro: la prima cosa che farà appena arriva a casa

GF Vip, la confessione di Paolo Ciavarro: il concorrente rivela qual è la prima cosa che farà appena arriva a casa.

Questa sera, su Canale 5, è in onda l’ultima attesissima puntata del GF Vip 4. Dopo tre mesi esatti, il reality di Canale 5 volge al termine, in anticipo rispetto al previsto, a causa dell’emergenza Coronavirus. Un’edizione ricca di emozioni, quella di quest’anno. E, a poche ora dalla finalissima, i concorrenti si confrontano, pensando a come sarà il ritorno alla vita reale. In particolare, Paola Di Benedetto chiede ai suoi coinquilini quale sarà la prima cosa che faranno una volta varcata la porta rossa del GF Vip. Ebbene, la risposta di Paolo Ciavarro non passa inosservata! Ecco le sue parole.

GF Vip, la confessione di Paolo Ciavarro: ecco cosa farà appena arriva a casa

“Prima cosa che fate quando arrivate a casa?“, questa la domanda che Paola Di Bendetto ha posto ai suoi coinquilini, proprio a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro non esita a rispondere e a raccontare il particolare ‘rituale’ a cui darà vita non appena tornerà a casa: “Io l’ho detto: accendo la luce, apro tutte le finestre e le persiane, tutto, spengo la luce, lascio solo la luce che entra da fuori, e mi spoglio nudo!”. Al che Paola dichiara: “Io doccia nuda!”, trovando il consenso di Ciavarro. Entrambi i concorrenti, inoltre, sono d’accordo sul fatto che non si preoccuperanno di disfare le valigie tanto velocemente.

Insomma, i concorrenti non vedono l’ora di tornare nelle loro case. Ma, prima, c’è da scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. I finalisti, quest’anno, saranno ben sei. Chi di loro riuscirà a spuntarla? Appuntamento questa sera, su Canale 5! E voi, per chi farete il tifo?