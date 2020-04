GF Vip, Alfonso Signorini si ‘sbottona’ e svela il suo pensiero sui concorrenti: “Antonella Elia non l’ho inquadrata…” ecco le parole del conduttore nel dettaglio.

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, è naturale provare a tirare le somme di questa ‘singolare’ edizione del reality di Canale 5, chiaramente segnata dall’emergenza Coronavirus, che ha costretto Alfonso Signorini a spostarsi da Roma agli studi di Cologno Monzese, ma soprattutto ad andare in onda senza pubblico, senza Wanda Nara in studio e senza ospitare i vari concorrenti eliminati. Una situazione difficile da gestire per il conduttore, che ha deciso però comunque di portare avanti il programma, regalando ogni settimana qualche ora di svago e distrazione al pubblico. Ora manca sempre meno alla finale, che vede protagonisti Sossio, Aristide, Paola, Paolo e due tra Antonella, Patrick e Denver. Questa sera scopriremo il nome del vincitore di questa edizione. Nel frattempo, però, Signorini si è ‘sbottonato’ sui suoi concorrenti, svelando il suo pensiero su di loro in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: ecco le parole inaspettate del giornalista.

GF Vip, Alfonso Signorini si ‘sbottona’: ecco cosa pensa dei concorrenti, parole inaspettate su Antonella Elia

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, svelando senza troppi freni il suo pensiero sui concorrenti di questo ‘suo’ Grande Fratello Vip. Un cast che lui ha scelto personalmente, insieme agli autori, riuscendo a raggiungere un grande successo e ottimi ascolti. Il conduttore del reality di Canale 5 ha lasciato intendere di aver apprezzato particolrmente Adriana Volpe: “Mi ha spiazzato, è stata generosa, una grande protagonista. Ha mostrato un volto che nessuno di noi conosceva”. La Volpe, la ricordiamo, ha dovuto abbandonare improvvisamente la casa per un grave problema familiare. Alfonso ha avuto parole di elogio anche per Andrea Montovoli, del quale ha detto di aver apprezzato l’umanità, e per Fernanda Lessa, che lo ha colpito invece per la sua fragilità. Ma cosa pensa il conduttore di Antonella Elia?

“Non l’ho inquadrata bene”, ha detto Signorini riferendosi all’ex soubrette, grande protagonista di questa edizione in particolare per le liti avute con diversi concorrenti. “Non capisco ancora bene le sue asperità caratteriali e la voglia di aggredire verbalmente gli altri”, ha concluso il conduttore.

Infine, sulla possibilità di tornare al timone del GF Vip il prossimo anno, Signorini non ha dato conferme, ma ha detto che se dovesse avere il tempo di lavorare con calma per un nuovo cast, gli piacerebbe ripetere quest’esperienza.