Una finale del Grande Fratello Vip ricca di sorprese, quella in onda questa sera su Canale 5. Una grande festa, al termine della quale si saprà chi tra i sei finalisti sarà il vincitore di questa edizione. Ma, anche questa sera, non sono mancate le discussioni! In collegamento dalle proprie case, infatti, ci sono anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. E, alcuni dei quali, non si sono risparmiati attacchi piuttosto forti nei confronti di uno dei finalisti, Sossio Aruta. Parliamo di Antonio Zequila e Licia Nunez, che in diretta hanno attaccato il napoletano. Parole che non hanno lasciato indifferente Ursula Bennardo, compagna di Sossio. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha commentato quanto è accaduto attraverso una Instagram Story pubblicata sul suo profilo. Che non è passata affatto inosservata. Ecco cosa è successo proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Una finale del Grande Fratello Vip senza liti? Impossibile! Questa sera è in onda la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. E anche questa sera gli animi si sono scaldati nel reality più spiato della tv. A scontrarsi in diretta sono stati Sossio Aruta con due ex concorrenti della trasmissione, Antonio Zequila e Licia Nunez. I due hanno rivolto accuse molto forti al napoletano, che prontamente è stato difeso pubblicamente dalla sua compagna. Ursula Bennardo, ex protagonista di Uomini e Donne (dove ha conosciuto Sossio!), ha deciso di dire la sua su quanto accaduto in diretta, attraverso un post su Instagram. Parole durissime quelle della Bennardo, date un’occhiata:

Ursula non usa mezzi termini: “Siete degli esempi squallidi di una bassezza ed una ignoranza vergognosa”. La Bennardo attacca duramente gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, difendendo a spada tratta Sossio: “Strisciate altrove, noi siamo persone perbene , genuine e vere”. Cosa accadrà adesso? Licia e Antonio replicheranno alle parole di Ursula? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!

La sorpresa in diretta

E questa sera, Ursula ha fatto anche una sorpresa speciale a Sossio! Un collegamento da casa, in cui la Bennardo ha fatto i complimenti al suo compagno. Che, tra le lacrime, ha esclamato: “Voglio che diventi mia moglie. È un angelo biondo che è arrivato in un momento difficile per me”. Un momento davvero emozionante.