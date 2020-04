GF Vip, Wanda Nara in collegamento da casa: “Abbiamo avuto un po’ di paura”, l’opinionista svela il motivo per cui non è andata in studio per la finale, ecco le sue parole.

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto alla fine e sta regalando ancora tantissime emozioni e numerosi inaspettati colpi di scena. La puntata di questa sera è cominciata con le parole di Alfonso Signorini, che ha voluto salutare i finalisti raccontando loro la situazione che li aspetta all’esterno, facendoli commuovere. Poi è cominciata la gara, con la prima eliminazione, quella di Andrea Denver, che ha dovuto abbandonare la casa a un passo dalla finalissima. Patrick e Antonella Elia hanno invece raggiunto Paolo, Sossio, Paola e Aristide, che già erano stati eletti finalisti nelle scorse puntate. Gli animi si sono presto riscaldati in casa, quando Antonio Zequila ha avuto un duro scontro con Sossio Aruta. L’attore, in collegamento dagli studi di Cinecittà, ha rivolto delle parole molto pesanti all’ex coinquilino, accusandolo di non aver pagato gli alimenti alla sua ex moglie. Anche Alfonso Signorini è dovuto intervenire per placare gli animi tra i due. Tra un momento e l’altro, il conduttore ha voluto anche salutare Wanda Nara, in collegamento da casa sua. L’opinionista non è presente in studio e ha spiegato il motivo in diretta: ecco le sue parole.

GF Vip, Wanda Nara spiega perché non è presente in studio per la finale: “Abbiamo avuto un po’ di paura”, ecco le sue parole

Alfonso Signorini questa sera è in studio con Pupo per la finale del Grande fratello Vip. Il conduttore aveva promesso che per la finale ci sarebbe stata anche Wanda Nara, ma l’opinionista è intervenuta solo in collegamento da casa, spiegando in diretta perché ha preferito non raggiungere i colleghi in studio. Alla domanda anche un po’ ironica di Pupo, che le ha chiesto se fosse vero che è stato suo marito Mauro Icardi a non farla uscire, Wanda ha risposto che è stata una decisione di entrambi: “Abbiamo avuto un po’ di paura a uscire, perché qui con noi c’è il padre di Mauro e poi abbiamo una donna grande d’età che sta con noi da tanto tempo. Per questo abbiamo preferito rimanere sempre tutti a casa”, ha spiegato la Nara. Subito dopo le sue parole, Alfonso Signorini ha chiesto se fosse possibile salutare Icardi e l’opinionista lo ha accontentato, chiamando suo marito accanto a lei.

“Mi raccomando non parlategli di calcio”, ha detto Wanda, che ha poi spiegato che suo marito in casa cucina, insieme a suo padre. Siparietto imperdibile della coppia, che ha salutato Signorini e Pupo e tutto il pubblico a casa.