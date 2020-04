GF Vip, Antonio Zequila interviene e attacca duramente Sossio: “Se vince paga gli alimenti alla sua ex moglie”, scintille in diretta, interviene anche Alfonso Signorini.

La finale del Grande Fratello Vip è cominciata col ‘botto’. La puntata va in onda dagli studi di Cologno Monzese, come sempre senza pubblico da quando in Italia c’è l’emergenza Coronavirus. Tutti gli ex concorrenti sono collegati direttamente da casa propria per partecipare alla diretta, fatta eccezione per Antonio Zequila e Licia Nunez, che sono invece negli studi di Cinecittà. Dopo un inizio emozionante caratterizzato dalle parole di Alfonso Signorini sulla situazione che i finalisti troveranno una volta usciti dalla casa, si è passati alla puntata vera e propria. I concorrenti hanno visto la clip di come hanno trascorso la settimana, tra gavettoni, risate e confessioni varie. Non sono mancati commenti su alcuni ex concorrenti, in particolare Antonio Zequila, eliminato la scorsa settimana a un passo dalla finale. Dopo il video, Signorini ha dato l’opportunità all’attore napoletano di replicare alle parole dei suoi ex coinquilini e lui ha duramente attaccato Sossio, facendo scoppiare un furioso scontro, che ha portato anche Alfonso Signorini a intervenire: ecco cos’è successo.

GF Vip, Antonio Zequila attacca Sossio: “Se vince paga gli alimenti alla sua ex”, scintille in diretta, interviene anche Signorini

Antonio Zequila è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime settimane ha avuto diversi scontri con alcuni concorrenti, in particolare Sossio Aruta, Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Durante questa settimana, i vip hanno commentato i comportamenti dell’attore e lui ha avuto la possibilità di replicare in diretta. Zequila ha attaccato duramente Sossio: “Mi ha dato dell’antisportivo ma io ho scoperto che anni fa è stato squalificato dal calcio professionistico per una rissa”. Un’entrata a gamba tesa da parte dell’attore, al quale Aruta ha risposto dicendo che ha parlato senza sapere, perché non conosce i veri motivi della sua squalifica. Ma Zequila non si è fermato qui e ha affondato nuovamente il colpo: “Mi fa piacere se vince così potrà pagare gli alimenti alla sua ex moglie”. Queste parole hanno fatto arrabbiare moltissimo Sossio, che si è subito alzato dal divano per replicare: “Sei un cafone”, ha urlato, spiegando poi che ha avuto problemi economici in passato perché aveva perso il lavoro, ma poi ha dato alla sua ex anche gli arretrati. “Io ho letto un’intervista del 2017”, ha replicato Zequila.

A questo punto è intervenuto anche Alfonso Signorini, che ha voluto ‘prendere le difese’ di Sossio: “Lui non lo dice per eleganza, ma quest’uomo si alza alle 5 del mattino per lavorare e garantire ai suoi figli quello di cui hanno bisogno”, ha detto, facendo anche commuovere Sossio.

Lo scontro tra i due è stato molto pesante, ma Alfonso Signorini ha cercato di calmare gli animi. Dopo questo momento, pure Licia Nunez è intervenuta per attaccare Sossio, ma anche stavolta il conduttore ha evitato che lo scontro andasse troppo oltre.