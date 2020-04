Grande Fratello, è crisi per un’amata coppia del reality di Canale 5? Ecco l’indizio social che insinua il dubbio nei fan.

Di coppie nate nella Casa del Grande Fratello ce ne sono state davvero tantissime. E anche nell’ultima edizione del GF Nip, condotta da Barbara D’Urso, abbiamo assistito alla nascita di una bellissima love story. Parliamo della coppia formata da Ambra Lombardo e Kiko Nalli, conosciutisi proprio all’interno del reality di Canale 5. Un storia che, al termine della trasmissione, ha vissuto alti e bassi. Ma qual è la attuale situazione tra Ambra e l’ex marito di Tina Cipollari. Ebbene, un indizio social non sembra promettere bene. Scopriamo cosa è accaduto tra la ex coppia del Grande Fratello Nip.

Grande Fratello, è crisi per un’amata coppia? Ambra Lombardo smette di seguire su Instagram Kikò Nalli

È finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli? I due ex protagonisti del Grande Fratello Nip si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata della tv. Ma gli ultimi indizi provienti dal web non fanno ben sperare sull’andamento della loro relazione. L’ex professoressa del GF ha smesso di seguire Kikò su Instagram: un gesto che ha allarmato i fan della coppia. E anche le ultime dichiarazioni dell’hairstylist non sembrano essere incoraggianti. Contattato telefonicamente da GossipeTv, Nalli non è sembrato molto propenso a parlare dell’argomento: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare, ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”.

Una risposta, quella di Kikò, che sembra confermare il momento no della coppia, che in effetti non si mostra insieme sui social da un bel po’ di tempo. In attesa di ulteriori sviluppi, cosa pensate di Kikò e Ambra? Vi piacerebbe vederli ancora insieme?