Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 4? Ecco il nome di chi ha trionfato in questa edizione del reality show.

Ci siamo! Questa sera, su Canale 5, è in onda l’ultima attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. merito del cast scelto da Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore del reality show, dove in precedenza era stato opinionista. Un’edizione che, a causa del Coronavirus, è terminata in anticipo: la chiusura dello show, infatti, era inizialmente prevista per fine Aprile. Nonostante questo, stasera nella Casa si respira aria di festa, mista a malinconia. Dopo ben tre mesi,infatti, i concorrenti dovranno abbandonare per sempre la Casa in cui hanno vissuto emozioni intense. Solo uno di loro, però, sarà il vincitore di questa edizione e si porterà a casa il montepremi finale. Chi tra i sei finalisti è riuscito a salire sul gradino più alto del podio? Ve lo sveliamo subito!

Grande Fratello Vip 4: ecco chi ha vinto questa edizione del reality

Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia: sono loro i sei finalisti ufficiali del Grande Fratello Vip! Andrea Denver ha lasciato il gioco proprio a un passo dalla finale, essendo stato il meno votato del televoto settimanale contro Patrick e Antonella. Una finale ricca di novità, quella di quest’anno: per la prima volta, infatti, non ci sono cinque concorrenti in lizza per la vittoria finale, ma sei. Prima di entrare nel vivo della gara, Signorini mostra ai finalisti alcune clip che hanno emozionato tantissimo i concorrenti: una raccolta dei momenti più significativi della loro esperienza nel Grande Fratello, dal primo giorno fino al giorno della finale. Una finale in cui, Alfonso Signorini lo ha chiarito sin dall’inizio, i concorrenti saranno ‘uno contro tutti’: tra i vip, infatti, sono partite una serie di sfide, attraverso le quali il pubblico ha deciso chi meritava di andare avanti fino alla finalissima. Si tratta di tre duelli: i concorrenti si sfidano uno contro l’altro e, i vincitori dei tre televoti flash saranno gli ultimi tre finalisti. Praticamente, il podio del GF Vip 4!

Le sfide

La prima sfida è quella tra Antonella Elia e Sossio Aruta: è stata la prima a scegliere il napoletano come ‘rivale’ al televoto. La seconda sfida ha visto scontrarsi Paolo Ciavarro e Aristide Malnati, con quest’ultimo scelto dal primo. Infine, gli ultimi due rimasti: Paola Di Benedetto contro Patrick Ray Paugliese. Tra sfide con tre televoti flash, aperti proprio nel corso della serate. E i tre verdetti hanno così deciso: i tre super finalisti sono Sossio Aruta,