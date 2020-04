Grande Fratello Vip, scatta il bacio a sorpresa tra due concorrenti del reality show di Canale 5; ecco cosa è accaduto nella casa.

Terminerà questa sera la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast scelto da Alfonso Singorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore del programma, dove per anni è stato opinionista. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, c’è senza dubbio Antonella Elia. La bionda showgirl si è resa protagonista di numerose discussioni nel suo percorso nella Casa, ma anche di tanti momenti esilaranti. Soprattutto nell’ultima settimana, quando tra i concorrenti sembra essere regnata davvero l’armonia. A tal punto che, negli ultimi giorni, i vip non hanno fatto altro che farsi scherzi a vicenda. Come è accaduto anche poco fa, quando Antonella ha cosparso Aristide Malnati di schiuma da barba. Non si aspettava, però, che il concorrente reagisse in un modo del tutto inaspettato. Ovvero baciando la Elia! Un momento epico, a cui tutti i concorrenti hanno assistito divertiti. Scopriamo cosa è successo!

Grande Fratello Vip, scatta il bacio a sorpresa tra Aristide e Antonella Elia

Ebbene si, a poche ore dalla finale del GF Vip, è scattato il bacio nella Casa più spiata della tv! L’ultimo bacio di questa edizione, con ogni probabilità. Il tutto è avvenuto dopo uno scherzo, che Sossio e Antonella hanno organizzato ai danni di Aristide Malnati. La Elia ha cosparso quest’ultimo di schiuma da barba e Aristide, di tutta risposta, bacia sulle labbra la sua coinquilina. E anche più di una volta! Una reazione decisamente inaspettata quella di Aristide, che risponde in maniera dolce allo scherzo della Elia. Il concorrente non si è affatto arrabbiato e ha scherzato sull’episodio insieme al resto dei compagni, che hanno assistito divertiti alla scena in giardino. Un momento di spensieratezza, in questa ultima fase della loro avventura nella Casa più spiata della tv.

Un’avventura che ormai sta per volgere al termine. Sossio, Aristide, Paola e Paolo sono già in finale e due tra Patrick, Antonella e Andrea li raggiungeranno questa sera, dopo aver scoperto l’esito del televoto di questa settimana. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire chi saranno i finalisti e chi riuscirà a salire sul gradino più altro del podio! Appuntamento a questa sera alle ore 21 e 30, su Canale 5. E voi, per chi farete il tifo?