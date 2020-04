Ciao Darwin, un’ex e bellissima Madre Natura è diventata mamma per la prima volta: l’annuncio sul suo profilo social ufficiale qualche ora fa.

Ciao Darwin, si sa, è uno di quei programmi letteralmente intramontabili di tutta la televisione italiana. Ritornata sul piccolo schermo la stagiona scorsa, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha riscosso, settimana dopo settimana, un successo davvero spropositato. E, pensate, lo sta riscuotendo anche in questo ultimo periodo. Quando, terminata la stagione di C’è Posta per Te, Mediaset ha deciso di rimandare in onda le repliche dello show. Le chiavi del successo, ammettiamolo, possono essere disparate. A partire, quindi, dall’eccellente cast scelto e dalle squadre che, in ogni puntata, si scontrano. Fino a Madre Natura. Perché, ammettiamolo, uno dei momenti tanto attesi di ciascun appuntamento è proprio questo: la presentazione di ‘colei che tutto muove’. Ecco, a proposito di questo, sapete che un’ex Madre Natura è diventata mamma? A darne l’annuncio è stata la diretta interessata. Che, qualche ora fa, ha voluto condividere questo momento di gioia con tutti i suoi sostenitori social. Ecco di chi parliamo.

Ciao Darwin, ex Madre Natura è diventata mamma della piccola Tayrah

In queste ultime settimane, come dicevamo precedentemente, stanno andando in onda le repliche di Ciao Darwin 8. Non soltanto, quindi, stiamo rivivendo i momenti di puro divertimento che il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è solito regalarci, ma stiamo continuando ad ammirare la bellezza di tutte le Madri Natura che si sono alternate in ciascun puntata della stagione scorsa dello show. Ad esempio, nell’appuntamento di sabato scorso, quello in cui si sono scontrate Messaline e Giuliette, abbiamo potuto ampiamente ammirare il fascino e la bellezza di Cicelys Zelies. Ecco, sapete che la giovane modella, meno di un giorno fa, è diventata mamma? Sapevamo, infatti, che era sposata con un deejay napoletano. Invece, qualche ora fa, ha messo al mondo la sua primogenita. A darne l’annuncio, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso una tenera immagine di sua figlia corredata a delle parole davvero emozionanti.

‘Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore’, scrive la bella cubana sotto questo post in cui presenta la sua primogenita al tanto caro ed affezionato pubblico social. Infine, poi, conclude: ‘Hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato. Benvenuta al mondo, mamma e papà ti amano alla follia’. Tantissimi cari auguri!