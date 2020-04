View this post on Instagram

È stata un'avventura meravigliosa, fantastica, un viaggio del corpo e dell'anima. Mai avrei pensato di poter camminare sentendo costantemente, in maniera lucida e vera la potenza della natura, la casualità degli eventi e l'importanza delle relazioni umane. È stata un'esperienza che ha riempito il mio essere di vibrazioni nuove che voi, con il vostro affetto, da casa, in questo momento così particolare, fate continuare a riverberare ogni giorno. Mi porto a casa uno zaino nuovo, un bagaglio pieno di esperienze e ricordi che non dimenticherò mai. Grazie a @pechinoexpress a @instarai2 a @costantinodellagherardesca 🙏🏻 @enzomiccio @carolina.gianuzzi @iam.rouge @stramiaoo @kovac_ema @dayanemelloreal in bocca al lupo 💪🏻 #pechinoexpress #rai2 #gladiatori