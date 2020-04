Pupo, rivelazione su un gieffino: “È il figlio maschio che non ho avuto”

Pupo si sbottona su un concorrente del Grande Fratello Vip 4: “È il figlio maschio che non ho avuto”, ecco la sua rivelazione

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è stato condotto da Alfonso Signorini, accompagnato nel suo viaggio da Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. Per loro è stata la prima esperienza in queste nuove vesti. Intervistata dal settimanale Chi, la Nara ha dichiarato: “È stata un’edizione particolare. Mi sono divertita, ho pianto, mi sono commossa, abbiamo fatto tutti insieme un percorso grazie al quale abbiamo scoperto tutte le sfumature delle emozioni“. Pupo, invece, si è lasciato andare ad un commento su quasi tutti i concorrenti e ve ne parliamo di seguito.

Pupo, rivelazione su un concorrente del GF VIP: le sue parole

L’opinionista ha parlato al settimanale Chi della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Il cantante ha espresso un parere su alcuni concorrenti: “Nella casa non avrei mai litigato con Denver, Ciavarro, Aristide e Fabio Testi, ma non puoi litigare con loro. Avrei discusso, invece, con la Marini. Anche con Zequila alla lunga avrei litigato“. Pupo, poi, si è lasciato andare ad una rivelazione su uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip: “Mi è piaciuto Montovoli perchè ha una grande dignità. È il figlio maschio che non ho avuto“. Parole al miele per il concorrente che ha deciso anzitempo di abbandonare il gioco.

Riguardo alle donne, invece, l’opinionista era fortemente intrigato da Rita Rusic: “È una donna molto calda” e poi ha punzecchiato Valeria Marini “avrei preferito Signorini“. Riguardo a Paola Di Benedetto ha espresso gradimento, ma l’opinionista ha dichiarato di essere attratto dalle donne ‘più grandi’. Wanda Nara, invece, non è andata oltre e si è limitata a dichiarare: “Fabio Testi ha stile“.