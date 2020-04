Sara Soldati, retroscena su Andrea Denver: “Lo faremo una volta usciti”

Sara Soldati, intervistata dal settimanale Chi, racconta un retroscena su Andrea Denver: “Lo faremo una volta usciti dal programma”

Questa sera andrà in onda la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. I quattro finalisti annunciati sono: Sossio Aruta, Antonella Elia, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. A loro se ne aggiungeranno altri due decretati dal televoto settimanale, che vede confrontarsi Antonella Elia, Patrick Pugliese e Andrea Denver. Quest’ultimo è stato sicuramente uno dei concorrenti più affascinanti della quarta edizione e in generale della storia del reality show. Nella casa, però, a parte un’amicizia ‘particolare’ con Adriana Volpe, Denver non si è mai accostato a nessuno, perchè il suo cuore batte per la fidanzata Anna Wolf. Denver ha resistito addirittura alla straordinaria bellezza di Sara Soldati, che nella casa aveva confessato di avere un debole per il modello con la passione per gli USA.

Sara Soldati, retroscena su Andrea Denver: le sue parole

L’avventura della Soldati nella casa del Grande Fratello Vip è stata breve ma intensa. La gieffina ha messo in mostra tutta la sua bellezza e il suo carisma. Nella casa è riuscita ad attirare su di sé gli occhi di Antonio Zequila, ma non quelli di Denver. La modella, infatti, confessò di provare una forte attrazione per la coinquilina, a quanto pare non corrisposta. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la Soldati ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato soprattutto dell’amicizia ‘particolare’ con Denver. “Non è caduto tra le mie braccia perchè è fidanzato e perchè sentiva il peso delle telecamere” – ha dichiarato la modella – “Più volte mi ha detto che, una volta usciti dalla casa, avremo sicuramente modo di conoscerci meglio“.

La modella, dunque, vuole approfondire la conoscenza con il modello e non teme la sua fidanzata: “Tanto non potrà vederlo“, ammette sorridendo. La gieffina poi aggiunge: “Non sarà la sua storia ad interrompere la nostra amicizia speciale“. Vedremo una volta usciti dal programma cosa succederà tra Denver e Sara Soldati.