Alfonso Signorini a poche ore dalla finale del GF VIP commenta la sua esperienza al timone del reality. Ecco le sue parole.

Questa sera di 8 aprile andrà in onda la finale del Grande Fratello VIP. Il reality in questa edizione è stato particolare, visto che nel suo corso l’intero paese si è blindato per far fronte all’epidemia Coronavirus. Adriana Volpe ha dovuto abbandonare la casa visti alcuni problemi familiari gravi ed i VIP, secondo alcuni, hanno perso lo spirito del gioco quando hanno appreso dell’emergenza sanitaria all’esterno. Anche per Alfonso Signorini non è stato facile condurre il programma in un periodo così delicato: ecco le sue parole in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini: “Situazione pesantissima, non è stato facile”

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato come ha vissuto l’esperienza al timone del Grande Fratello VIP. Non è stato facile condurre un reality in piena emergenza sanitaria: per lui è stata una pesante prova psicologica. Ecco le parole del conduttore: “È stata un’avventura che ricorderò per tutta la vita. Non ho avuto vita facile. Prima ho dovuto affrontare due prime serate alla settimana per tanto tempo, ed è stato un bel banco di prova. Poi mi sono trovato a gestire una situazione psicologicamente pesantissima. Non è stato facile, ma sono fiero di me stesso”.

Signorini ha poi parlato a proposito dell’assenza del pubblico in studio: “In realtà trovo che la sua assenza faccia bene al programma perché i concorrenti sono molto più autentici” commenta il conduttore. Ha poi raccontato che durante le prime puntate temeva un malore per via dell’emozione. Poi, la sua paura più grande: “Ho il terrore di sentirmi male in diretta. Adesso ho un’altra paturnia: che mi venga un colpo di tosse e pensino che abbia il virus. È un incubo che ho anche di notte!”