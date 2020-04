GF Vip, spunta una foto del passato di Sossio: prima di partecipare a Uomini e Donne, il cavaliere ha fatto parte di Campioni, la trasformazione è incredibile.

Non è stato uno dei primi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta. Eppure, sin da subito, è entrato nel cuore di tutti. Non soltanto dei suoi coinquilini che hanno in visto in lui un leader, un ottimo compagno di viaggio, ma anche di tutto il pubblico italiano. Come raccontato in un nostro recente articoli, infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato il primo ad essere annunciato come finalista di questa quarta edizione del reality. Tuttavia, così come Paola Di Benedetto e di tutti gli altri inquilini, Sossio non è affatto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Tutti lo ricorderete, senza alcun dubbio, per la sua partecipazione al dating show di Canale 5, dove ha conosciuto Ursula Bennardo, ma sapete che il buon Aruta ha partecipato anche a Campioni, reality show ambientato nel mondo del calcio? Ecco. È proprio in merito a questo che, ‘spulciando’ il suo profilo social, è spuntata una foto del passato risalente proprio a questi anni. Siete curiosi di vederlo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, spunta la foto del passato di Sossio Aruta: com’è cambiato

Abbiamo potuto conoscerlo ed apprezzarlo ancora di più a Uomini e Donne. Quando, giunto nello studio televisivo di Canale 5 per trovare la donna della sua vita, l’ex cavaliere ha conosciuto Ursula Bennardo, sua futura moglie e madre della sua piccola Bianca. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, Sossio Aruta non era affatto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Moltissimi anni prima, infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip aveva partecipato al reality show del mondo del calcio ‘Campioni – Il Sogno’. Ecco. È proprio di questa anni che, sul suo profilo social ufficiale, è spuntato una foto del passato. Siete curiosi vederlo? E, soprattutto, di notare i cambiamenti del tempo? Ecco tutti i dettagli.

Lo avete riconosciuto? Nonostante un look completamente diverso da quello di ‘oggi’, Sossio è non è affatto cambiato nel corso degli anni. Perché, ammettiamolo, possono passare gli anni, ma il compagno di Ursula Bennardo è rimasto lo stesso.

Il messaggio di Ursula a poche ore dalla finale

Non soltanto Sossio è molto emozionato per questa finale del Grande Fratello Vip, ma lo è anche la sua compagna Ursula. A poche ore dall’ultima puntata del reality e, quindi, della proclamazione del vincitore, la bella dama calabrese ha voluto esprimere le sue sensazioni al suo caro e tanto affezionato pubblico social. Ovviamente, la giovane Bennardo ha ammesso di essere agitata, ma di essere al contempo felice di rivedere il suo compagno. Vi piacerebbe Sossio come vincitore?