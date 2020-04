Uomini e Donne, una coppia è tornata insieme: il gesto sui social

Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne è tornata insieme: il gesto sui social non lascia veramente dubbi, ecco di chi stiamo parlando

Uomini e Donne è ancora fermo: il programma di Maria De Filippi è stato sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus che ha scosso anche i palinsesti televisivi. L’ultimo post pubblicato dall’autrice Raffaella Mennoia, però, fa ben sperare i fan: “Stiamo lavorando per voi. Con la speranza di farvi un po’ compagnia. Ci siamo quasi“. Il messaggio della Mennoia ovviamente ha fatto sognare i fan del programma di Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è il programma più seguito del pomeriggio. Le storie del trono classico e del trono over emozionano i telespettatori. In tutti questi anni si sono formate tantissime coppie in studio e qualcuno è addirittura convolato a nozze. I telespettatori sperano di poter rivedere le storie dei tronisti, delle dame e dei cavalieri.

Uomini e Donne: una coppia è tornata insieme

Una delle ultime coppie nate negli studi di Maria De Filippi è quella formata da Pamela Barretta e Enzo Capo. I due, conosciutisi durante l’esperienza nel trono over, hanno deciso di uscire dal programma e viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Il loro primo passo è stata una romantica luna di miele, che ha rafforzato ancora di più il legame tra i due. Qualche settimana fa, però, Pamela Barretta, attraverso il proprio account Instagram, ha annunciato la fine della storia con Enzo Capo. L’ex dama del trono over sembrava abbastanza determinata, mentre il cavaliere voleva riconquistarla. A distanza di qualche settimana, sembra essere ritornato il sereno tra i due ex protagonisti del trono over. Enzo, infatti, ha pubblicato su Instagram un video con foto insieme a Pamela e una canzone di Alessandra Amoroso. Pamela invece, non solo ha pubblicato tale video tra le sue stories, ma ha anche postato una foto con una canzone di Andrea Sannino. Segni importanti di un riavvicinamento tra l’ex dama e l’ex cavaliere. Il chiarimento sarà avvenuto a distanza: Enzo e Pamela, infatti, sono in quarantena e non stanno trascorrendo insieme questi giorni. Pamela pare si trovi a Brindisi, mentre Enzo dovrebbe trovarsi a Napoli.

La notizia ovviamente ha fatto gioire i fan della coppia, che speravano in un riavvicinamento. Il percorso di Enzo e Pamela è stato molto seguito e la coppia ha molti fan sui social network.